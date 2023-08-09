الإعلامية ريهام السهلى تشكر "المتحدة" بعد تعيينها رئيسا لشبكة dmc

أعربت الإعلامية ريهام السهلي، عن سعادتها بعد تعيينها رئيسًا لشبكة dmc، قائلة: "كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لي، حيث لم يأتي ببالي أبدًا، ولم أكن متوقعة أبدًا أن يتم تعييني رئيسًا لشبكة dmc".

وأضاف ريهام السهلي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمها الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية: "اتخضيت وقلقت لأنها مسؤولية كبيرة، والقصة أنه ليس أن تكون رئيسًا لشبكة فتصبح سعيدًا، لكن يجب أن تعي وتدرك مدى المسؤولية التي ستتحملها، وأنها مهمة ليست بالسهلة".

ووجهت الإعلامية ريهام السهلي رسالة شكر وامتنان للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على ثقتها، معقبة: "لابد أن أبذل أقصى جهد عندي لأصبح على قدر المسؤولية والثقة".

وأوضحت "السهلي"، أنها لم تفكر أبدًا في أنها من جيل غير محظوظ وأو من جيل لا يستطيع، منذ بداية عملها وحتى اليوم، حيث كان بداية عملها في nile tv عام 1993م، فالمسألة ليست حظ وإنما هي اجتهاد وبذل قصارى جهدك، وتقدم عملك بضمير، وبالتأكيد سيكون المسؤولين عنك على دراية بهذا الجهد المبذول، معقبة: "لم أكن أتوقع هذا المنصب نهائيًا، ولم يخطر ببالي أبدًا، لكن في كل فترة كنت أشعر بالتقدير وأن هناك من يراني".