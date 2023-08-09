الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ماهر فرغلى يكشف لـ "الشاهد" تفاصيل تأسيس اللجان النوعية للجماعة الإرهابية

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز وماهر فرغلي

كشف ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، تفاصيل النقلة التي حدثت على يد محمد كمال بتأسيس اللجان النوعية والتي كانت بمثابة باب من أبواب الجحيم الذي فتح على مصر بعد 2013، قائلًا: "إن النقلة الأولى التي أحدثها الإخوان هي أنها تعلن عن ظهور الجناح العسكري التي ادعت إلغاءه".

وأضاف "فرغلي" خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن النقلة الثانية التي أحدثها الإخوان تتمثل في تحالفهم مع جماعات أخرى، ومن ثم الإفراج عن قيادات كانت في السجون، وقيادات في منتهى الفظاعة تقف مع الإخوان، مثل محمد البلتاجي، وعادل شحتو.

 وأشار إلى أن عادل شحتو كان له فيديو شهير وهو في ميدان التحرير، وهو الذي كان سيفجر جنازة الرئيس السادات، حيث تم تكليفه بتلغيم نفسه ويصبح انتحاري ويدخل على جنازة الرئيس السادات، لكن قدر الله سبحانه وتعالى أن يتم تغيير مسار الجنازة ليتم القبض عليه، وأخذ حكم وخرج من السجن على أفغانستان وانضم للقاعدة وعاد مرة أخرى، ليقف في ميدان التحرير ويقول في الفيديو: "أنا زعيم تنظيم الجهاد الحالي في مصر" ، ومن ثم قام بعمل عملية في كنيسة بالوراق في 2013،  وتم القبض عليه والحكم عليه بـ25 سنة، وهو حاليًا في السجن. 

وتابع: "رأينا وجوهًا كثيرة جدًا تحالفت مع بعضها، هذا ما حدث في أعقاب أحداث 25 يناير 2011م، حيث هناك جماعات متناثرة لا تنتمي إلى تنظيم لكن لديها نفس هدف الوصول للحكم". 

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