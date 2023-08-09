الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يستعرض نتائج زيارته لبغداد.. اليوم

مفوّض الأمم المتحدة
مفوّض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان فولكر تورك

يعقد مفوّض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا فى بغداد، يستعرض فيه نتائج زيارته لبغداد، والتي استغرقت 4 أيام التقى خلالها بكبار المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين والقضائيين على المستوى الوطني، وكذلك مسؤولين رفيعي المستوى في حكومة إقليم كردستان ومسؤولين في البصرة.

وذكر مركز إعلام الأمم المتحدة، أن من أهم القضايا التي سيناقشها مفوض الأمم المتحدة، تأثير تغيّر المناخ على حقوق الإنسان وقضايا العدالة والمساءلة، والعنف ضد المرأة، وحرية التعبير.

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