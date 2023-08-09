الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ماهر فرغلى لـ"الشاهد": الإخوان استخدموا العمل المسلح لإنهاك الدولة

ماهر فرغلى
ماهر فرغلى

قال ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، إنه من ضمن النقاط المؤلمة التي استخدمها الإخوان لإنهاك الدولة المصرية، هو استخدام العمل المسلح والعمل العسكري، ومن ثم عمل مجموعات، وتتمثل "النقاط المؤلمة" في كيفية إيلام الدولة في عدد من النقاط؛ في الإعلام، في الاقتصاد، في المنظمات الحقوقية.

وأضاف "فرغلي" خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أنه بناء على ذلك، فوجئنا على الموقع الرسمي لجماعة الإخوان، بأول بيان لما يسمى "العقاب الثوري"، ومن ثم "كتائب حلوان"، وقد كانت كتائب خطيرة تبدأ في إحداث اغتيالات، وكان لها فيديو معروف عندما خرجوا للإعلان عن أنفسهم، وهي خاصة بقضية "ميكروباص حلوان"، لافتًا إلى أن كل ذلك موثق بالصور والفيديوهات.

وأوضح أن هذه الكتائب قد فشلت، ومن ثم كلف الإخوان محمد كمال بعمل اللجان النوعية.

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