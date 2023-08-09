الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"قرار مفاجئ" من ديسانتس قبل أول مناظرة للمرشحين الجمهوريين

ديسانتيس
ديسانتيس

أقال المنافس الرئيسي لدونالد ترامب في انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للاستحقاق الرئاسي المقرّر في العام 2024 رون ديسانتيس، مديرة حملته المتعثّرة في مواجهة تلك التي يخوضها الرئيس الأمريكي السابق، وذلك على أمل إعطاء زخم جديد لها.

وديسانتيس حاكم ولاية فلوريدا، وقد علّق محافظون عليه آمالهم بعد خيبة حزبهم في الانتخابات التشريعية العام الماضي، إلا أنه متأخر عن خصمه السبعيني بنحو 40 نقطة في الاستطلاعات، وفق مركز "ريل كلير بوليتيكس".

وخلال تجمّع انتخابي في نيوهامشر علّق ترامب ساخرًا: "حان وقت العودة إلى فلوريدا يا رون!".

وترامب المستهدف بتحقيقات عدّة، منخرط بقوة في السباق الرئاسي، ويصوّر نفسه ضحية "اضطهاد" سياسي يمارسه ديمقراطيون، وكثر من مناصرين مقتنعون بهذا الطرح.

ويفاخر الملياردير الجمهوري بجمع ملايين الدولارات من جراء الاتهامات الموجهة إليه نظرًا إلى التغطية الإعلامية الكبيرة المخصّصة لقضاياه.

وأُعلن عن إقالة مديرة حملة ديسانتيس قبل أيام قليلة من أول مناظرة في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري تنظّم في ميلووكي في 23 أغسطس.

ورحّب فريق حملة ديسانتيس بالتغيير على مستوى إدارتها.

الفائز في الانتخابات التمهيدية سيواجه في نوفمبر 2024 مرشّح الحزب الديمقراطي للرئاسة والذي سيكون على الأرجح الرئيس جو بايدن.

وبعدما انتخب حاكمًا لفلوريدا لولاية جديدة في نوفمبر 2022، يأمل ديسانتيس استمالة الولايات المتحدة قاطبة بمواقفه الصادمة في ملفات الهجرة والإجهاض.

لكن الرجل الممتلئ البنية الجسدية والذي نادرًا ما يبتسم، غالبًا ما ينتقد بسبب افتقار شخصيته للكاريزما.

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