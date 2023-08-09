الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

المشاركات في مسابقة ملكة جمال إندونيسيا "يتعرضن للتحرش الجنسي"

المشاركات في مسابقة
المشاركات في مسابقة ملكة جمال إندونيسيا

تعرضت 6 مشاركات في مسابقة ملكة جمال إندونيسيا للتحرش الجنسي من قبل منظمي المسابقة.

وذكرت محامية المتسابقات، الثلاثاء، أنهن أبلغن الشرطة بأن المنظمين تحرشوا بهن جنسيا، وجاءت الشكوى بعد أن طلب من المتسابقات السبع اللواتي وصلن إلى نهائيات المسابقة التي أقيمت في العاصمة جاكرتا في الفترة ما بين الـ29 يوليو إلى الـ3 أغسطس، خلع ملابسهن لإجراء فحص بدني قبل يومين من حفل التتويج.

وأوضحت محامية المتسابقات أن مسؤولين في المؤسسة التي تحمل ترخيص تنظيم مسابقة ملكة جمال الكون في إندونيسيا "بي تي كابيلا سواستيكا كاريا" أكدوا أنه توجب عليهم التأكد من خلو المتسابقات من أي ندوب أو سيلوليت أو أوشام على أجسادهن.

وتابعت أن المتسابقات لم يكن على علم بأنهن سيخضعن لفحص بدني، إذ كان من المفترض أن تكون جلسة لتجربة ملابس، مشيرة إلى أن المتسابقات الـ30 في المسابقة خضعن لفحص بدني غير متوقع، وتم التقاط صور خمس منهن.

وأضافت أن عدد المتسابقات اللواتي سيتقدمن بشكاوى قد يرتفع، بحيث كلفها مزيد منهن الإبلاغ عن هذه الحوادث.

وقال المتحدث باسم شرطة جاكرتا، إن المتباريات قدمن بلاغا للشرطة، التي فتحت بدورها تحقيقا استنادا الى البلاغات "كأساس لمزيد من التحقيقات".

ومن جانبها، لم تؤكد المديرة الوطنية لمسابقة ملكة جمال الكون في إندونيسيا، هذه المزاعم أو تنفها في منشور على إنستغرام لكنها أعربت عن امتنانها للذين شاركونا "آراءهم ومشاعرهم ووجهات نظرهم" بشأن الحادث.

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