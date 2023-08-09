الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ماهر فرغلى: منهج الإخوان يتمثل فى قيادة الدولة إلى الفوضى للسيطرة على الحكم

ماهر فرغلى
ماهر فرغلى

قال ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، إن جماعة الإخوان تعتمد على سياسة النكاية والإنهاك للدولة والتي تشبه الفوضى.

وأضاف ماهر فرغلي، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن منهج الإخوان يتمثل في قيادة الدولة للفوضى، ومن ثم حكم الفوضى ومن ثم التحكم في حكم الدولة، لافتاً إلى أن الإخوان صاغوا خطتهم الواضحة في ورق مكتوب، حيث يكشف هذا الورق ما كتبوه فيه وهو "النقاط المؤلمة" والمتمثلة في كيفية إيلام الدولة في عدد من النقاط؛ في الإعلام، في الاقتصاد، في المنظمات الحقوقية.

وأوضح أن الإخوان قد وضعوا خطة تفصيلية لما أسموه بـ "النقاط المؤلمة"، وقد وضعوا هذه الأوراق في المركز الدولي للدراسات في بيروت وهو تابع لجماعة الإخوان المسلمين "الجماعة الإسلامية الإخوانية في بيروت"، حيث قام خبراء وباحثين إخوان بعمل دراسة حول النموذج الذي يصلح تنفيذه مع مصر لإحداث الفوضى، هل هو نموذج تشافيز رئيس فنزويلا؟، لكنهم كتبوا بالنص أنه لن ينفع مع مصر، ونموذج الانقلاب العسكري لن ينفع أيضًا، ونموذج الثورة الشعبية لن ينفع، وإنما ما ينفع مع الدولة المصرية هو نموذج "النقاط المؤلمة" حتى نجلس على التفاوض. 

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ماهر فرغلى: منهج الإخوان يتمثل فى قيادة الدولة إلى الفوضى للسيطرة على الحكم

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