الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ماهر فرغلى: الجناح العسكرى داخل الإخوان عاد بقوة بعد 2011

ماهر فرغلي
ماهر فرغلي

قال ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إن الجناح العسكري للنظام الخاص داخل الإخوان لم يتم إلغاؤه كما ادعت الجماعة، لافتًا إلى أن الجناح العسكري للجماعة الإرهابية عاد بقوة بعد أحداث 2011م.

وأضاف "فرغلي" خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن حلمي عبدالمجيد المرشد السري لجماعة الإخوان في عهد عمر التلمساني، والذي جاء لبناء التنظيم السري والتنظيم الموازي، لافتًا إلى أن جماعة الإخوان لها تنظيمان، التنظيم العلني والتنظيم الموازي، فالتنظيم الموازي كان بقيادة حلمي عبدالمجيد، وكان رجلًا معروفًا جدًا، وكان مهندسًا كبيرًا وله نشاطات في الدول العربية، وقد جاء لبناء التنظيم. 

وتابع "فرغلي": "نفاجأ بعد ذلك بقضية التمكين "سلسبيل" قبل العرض العسكري  الخاص بالأزهر، ثم جاءت مرحلة ما بعد أحداث 2011 ليخرج الجناح العسكري من جديد". 

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