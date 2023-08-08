الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ماهر فرغلى لـ"الشاهد": حازم صلاح أبوإسماعيل كان يكره الجيش والشرطة قلبًا وقالبًا

ماهر فرغلي
ماهر فرغلي

قال ماهر فرغلي، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن حازم صلاح أبوإسماعيل يكره الجيش قلبًا وقالبًا، لأن الجيش والشرطة المصرية حاميان للعمود الفقري للدولة، ويمثلان حائط الصد للفوضى.

وأضاف فرغلي خلال  لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن أفكار حازم صلاح أبوإسماعيل استقاها من رفاعة سرور  وكتاباته، والتي أنتجت لنا ما يقرب من 26 جماعة، بعد 25 يناير.

وأوضح أن ما تغير في هذه الجماعات بعد 25 يناير، هي أننا استطعنا أن نكشف الإخوان، حيث فوجئنا بالإخوان تخرج بالنظام العسكري الجديد بعدما قالت إنها ألغت الجناح العسكري، وهذه ليست حقيقة، فالجناح العسكري بدأ في عهد حسن البنا.

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