ضياء رشوان: سيتم رفع ما تم التوافق عليه بشأن النظام الانتخابي للمجالس المحلية إلى رئيس الجمهورية

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إنه قد تم التوافق على النظام الانتخابي لمجالس المحليات على أن يكون 75%، منها بالقوائم المغلقة، و25% بالقائمة النسبية.

وأضاف رشوان خلال لقاءه ببرنامج "حديث الأخبار" الذي تقدمه الإعلامية ندى رضا، عبر فضائية extra news، أن الحوار انتهى بع ساعات طويلة إلى إعلان الجميع موافقتهم، ومن ثم قررت اللجنة تشكيل لجنة صغيرة من عدد محدود من الطرفين، ومن خبراء دستوريين لكتابة هذا المشروع الموحد، يعرض فور كتابته - سيتم الانتهاء منه خلال فترة قصيرة جداً- على اللجنة لتعلن اللجنة عن المشروع التوافقي.

وأوضح أنه لأول مرة يحدث مشروع توافقي حول نظام انتخابي في مصر، وهو ما يعتبر نجاح ليس فقط للحوار الوطني، وإنما أيضًا لنجاح الفكرة الخاصة بأنه من الممكن الوصول إلى توافق.

وأكد ضياء رشوان، أنه سيتم رفع ما تم التوافق عليه بشأن النظام الانتخابي للمجالس المحلية إلى رئيس الجمهورية فوراً.