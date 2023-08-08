زاهى حواس: أتمنى تحويل الأهرامات إلى متحف مفتوح بدلًا من كونها حديقة حيوان

قال الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، إنه يأمل تحول الهرم إلى متحف مفتوح، قائلًا:" أنا بستنكر جدًا المضايقات التي يتعرض لها الزوار والسائحون، ونفسي الهرم يتحول من حديقة حيوان إلى متحف مفتوح يليق بمكانة مصر".

الترويج للسياحة المصرية

وأكد حواس، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الإعلامي تامر أمين، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن منطقة الأهرامات بها الكثير من المظاهر التي يشتكي منها السائح المحلي والعالمي، معبرًا: "لما تروح الأهرامات تلاقي اللي يهبشك، واللي عاوز يركبك الجمل والحصان، حاجة بشعة وطبعًا كل السياح بيشتكي منها".

وتابع:" قرأت تصريحًا لإحدى السائحات على موقع إلكتروني، والذي قالت فيه إنها لن تكرر زيارتها إلى مصر مرة أخرى بسبب المضايقات والتحرش".

مضايقة السياح في مصر

واستطرد: "السائح يدفع أموالًا طائلة لو قرر ركوب تاكسي من المطار وحتى منطقة الأهرامات، مشددًا على أهمية تدريس مادة السياحة لطلاب المدارس الابتدائية، حتى يعلموا مدى تأثيرها على كل منزل، والشرطة في الأهرامات فارضة سيطرتها لكن المضايقات تحدث في الخارج".

وشدد على أهمية احترام السائح؛ لأن السياحة مورد مهم للعملة الصعبة، وتصب في صالح الدخل القومي المصري، مقترحًا زيادة عدد الفنادق الموجودة في مصر، لاستقبال عدد أكبر من السياح.