الثلاثاء 08 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ضياء رشوان يكشف آخر مستجدات الحوار الوطنى

ضياء رشوان
ضياء رشوان

كشف ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، عن آخر مستجدات الحوار الوطني، قائلاً: "إن الحوار الوطني بدأ منذ 3 مايو وهو تاريخ انعقاد الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، والإعداد له بدأ منذ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي له في 26 أبريل العام الماضي، وبدأت أولى جلسات الحوار الخاصة باللجان يوم 14 مايو".

وأضاف رشوان خلال لقائه ببرنامج "حديث الأخبار" الذي تقدمه الإعلامية ندى رضا، عبر فضائية extra news، أن هذه الجلسات تضم ثلاثة محاور وهي: محور سياسي، محور اقتصادي، محور مجتمعي، وكل محور به عدد من اللجان، وكل لجنة تعالج موضوعًا كبيرًا، الحوار السياسي به خمس لجان، والاقتصادي يضم 8 لجان، المحور المجتمعي يضم 6 لجان، والقضايا التي تشتمل عليها كل اللجان تتجاوز المائة قضية.

وأوضح أن الأهم من جلسات الحوار الوطني هو حالة الحوار الوطني نفسها، وهي حالة دائمة بوجود اللجان أو بدون اللجان، وهذا ما طالب به الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجود حالة تواصل لترتيب أولويات العمل الوطني، بضرورة أن نستمع إلى بعضنا.

وأشار ضياء رشوان إلى أن المشاركين في الحوار الوطني ابتعدوا كثيرًا عن الحالة السيئة التي كانت عليها علاقة الأطراف ببعض، حيث جلس الجميع مع بعضهم، ولم يعلن أحد عن أنه لن يشارك، ما عدا حزبًا صغيرًا من أحزاب الحركة المدنية أعلن عن تجميد مشاركته، لكن بقية الحركة بالكامل والشخصيات العامة في الحركة شاركوا جميعًا.

وأكد أن لجان الحوار انعقدت في جلسات علنية تذاع مباشرة، 52 جلسة أقل جلسة كانت 4 ساعات، شاهدها كل المصريين والعالم، ولم يحذف حرف من أي جلسة، وكل الحاضرين بكل توجهاتهم قالوا آراءهم بكل صراحة، بالتالي حين نقول إن هناك تنوعًا في الحوار الوطني فهذه هي الحقيقة.

الأكثر قراءة

صرخات فى جُنح الظلام... كواليس اكتشاف مذبحة «كفر غطاطى»

"على البلاط".. كواليس سرقة شقة سفير ليبى سابق بشارع مصدق

مصرع صاحب محل أحذية غرق بمياه النيل فى الجيزة

طائفة البهرة فى مصر: إشادة حكومية وتحديات مستمرة (بيانات)

تامر أمين يفجر مفاجأة عن فيديو عامل النظافة المحتفل بتخرج ابنته

دفتر أحوال الداخلية.. شبكة لترويج العملات الافتراضية.. ومنفذ مذبحة «كفر غطاطى» فى قبضة الأمن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

شروط النهضة الصعبة

أشرف عبدالشافي

مسرحنا.. أم مسرحهم؟!

إبراهيم داود

مارادونا وموسم الانتقالات

ماجد حبته

سيارة كهربائية مصرية

بسنت حسن

نيران سكوت

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

عبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

ماجد حبته

.. والمملكة الأردنية

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال