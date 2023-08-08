ضياء رشوان يكشف آخر مستجدات الحوار الوطنى

كشف ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، عن آخر مستجدات الحوار الوطني، قائلاً: "إن الحوار الوطني بدأ منذ 3 مايو وهو تاريخ انعقاد الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، والإعداد له بدأ منذ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي له في 26 أبريل العام الماضي، وبدأت أولى جلسات الحوار الخاصة باللجان يوم 14 مايو".

وأضاف رشوان خلال لقائه ببرنامج "حديث الأخبار" الذي تقدمه الإعلامية ندى رضا، عبر فضائية extra news، أن هذه الجلسات تضم ثلاثة محاور وهي: محور سياسي، محور اقتصادي، محور مجتمعي، وكل محور به عدد من اللجان، وكل لجنة تعالج موضوعًا كبيرًا، الحوار السياسي به خمس لجان، والاقتصادي يضم 8 لجان، المحور المجتمعي يضم 6 لجان، والقضايا التي تشتمل عليها كل اللجان تتجاوز المائة قضية.

وأوضح أن الأهم من جلسات الحوار الوطني هو حالة الحوار الوطني نفسها، وهي حالة دائمة بوجود اللجان أو بدون اللجان، وهذا ما طالب به الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجود حالة تواصل لترتيب أولويات العمل الوطني، بضرورة أن نستمع إلى بعضنا.

وأشار ضياء رشوان إلى أن المشاركين في الحوار الوطني ابتعدوا كثيرًا عن الحالة السيئة التي كانت عليها علاقة الأطراف ببعض، حيث جلس الجميع مع بعضهم، ولم يعلن أحد عن أنه لن يشارك، ما عدا حزبًا صغيرًا من أحزاب الحركة المدنية أعلن عن تجميد مشاركته، لكن بقية الحركة بالكامل والشخصيات العامة في الحركة شاركوا جميعًا.

وأكد أن لجان الحوار انعقدت في جلسات علنية تذاع مباشرة، 52 جلسة أقل جلسة كانت 4 ساعات، شاهدها كل المصريين والعالم، ولم يحذف حرف من أي جلسة، وكل الحاضرين بكل توجهاتهم قالوا آراءهم بكل صراحة، بالتالي حين نقول إن هناك تنوعًا في الحوار الوطني فهذه هي الحقيقة.