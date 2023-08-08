مصرع صاحب محل أحذية غرق بمياه النيل فى الجيزة

لقي صاحب محل أحذية مصرعه غرقًا أثناء استحمامه في نهر النيل بدائرة القسم، وانتشلت فرق الإنقاذ الجثمان ونُقل إلى مشرحة المستشفى ووضع تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وتلقى العميد علي عبدالرحمن، رئيس قطاع غرب الجيزة، إخطارًا من العقيد محمد الصغير، مفتش مباحث الجيزة، بتلقيه بلاغًا من الأهالي بوجود غريق في نهر النيل، وانتقل المقدم هشام فتحي، رئيس مباحث الجيزة إلى مكان الواقعة.

وبإجراء الفحص، تبين أنه أثناء قيام صاحب محل أحذية 30 سنة، بصيد الأسماك فجر اليوم، نزل النيل ليسبح لكنه غرق، وانتشل الجثمان بمعرفة الإنقاذ النهري، ونُقل إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء أحمد الوتيدي، نائب مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.