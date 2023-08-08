"ناس بتوع هلاوس".. تامر أمين يوجّه رسالة للدجالين

حرص الإعلامي تامر أمين، على توجيه انتقاد لاذع للذين يتبعون طرق الشعوذة والدجل، قائلًا: "فيه ناس كده عقولها مريحاها ومش بتوع بس الهلاوس السمعية والبصرية، دول بتوع كل الهلاوس".

شعوب عاشقة للدجل والشعوذة

وأكد أمين، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن هذه الهلاوس عبارة عن أشياء ليست لها علاقة بالعلم، وللأسف الشديد ظاهرة الدجالين والمشعوذين ليست حديثة ولكنها منذ القدم في مصر.

وأضاف في حديثه، أن هناك شعوبًا في العالم العربي والعالمي بأكمله يعشقون العيش في هذا الزمن الخرافي القائم على السحر والدجل، مشيرًا إلى أن الفن المصري تناول هذه القضية من خلال فيلم "البيضة والحجر" للنجم الراحل أحمد زكي، حيث تناول هذا الفيلم هذه الظاهر بصورة كاملة وحقيقية.

التسليم لمن يغسلون العقول

وتابع: "فيه شعوب كدا تحب أوي التسليم لمن يغسلون عقولهم بكلام ساخر لا يمس للواقع بشيء ولا تسلم الأمر بالله، ومع ذلك يكون هذا الحديث الساخر موضع تصديق تام لهم، واحد صاحبي بيقرأ البرج بتاعه صباحًا ويقرر هينزل من بيته ولا لأ".

واستطرد: "إزاي ناخد بنت علشان مش بتخلف للدجال علشان يرزقها، هل الدجال هو صاحب الرزق والمنح، الله وحده الرازق".

وذكر، أن انتشار المؤمنين بالسحر والدجل والشعوذة سوف يؤدي إلى تدمير المجتمعات وتأخرها بصورة كبيرة، والعلم السبب الأساسي القادر على انتهاء هذه الظاهرة، معبرًا: "الإخوان كانوا بيعملوا غسيل مخ للشباب مثلما يفعل الدجالون".