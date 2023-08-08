صرخات في جنح الظلام... كواليس اكتشاف مذبحة «كفر غطاطي»

15 يوما فقط مرت على خروجه من السجن على خلفية اتهامه في جريمة سرقة، إلا أن “عبد المولى” رفض التأقلم مع حياة الحرية، ليقرر العودة خلف القضبان مرة اخرى، لكن تلك المرة بجريمة أفظع تُهدد مستقبل حياته، بعد أن قام بنحر أعناق زوجته وبناته الخمس.

في تمام الـ11 من مساء أمس، ومع انقطاع التيار الكهربائي عن شارع بهجت، بطريق “الرشاح - كفر غطاطي”، فوجئ الأهالي بصرخات جارتهم “ام ملك” تتعالى ، وسرعان ما تجمع الجيران حول منزلها حاملين كشافات الهواتف المحمولة لنجدتها.

لحظات ترقب مرت سريعًا، قبل أن يفاجأ الأهالي بخروج الزوج "عبد المولى" وملابسه ملطخة بالدماء، واستقل “التروسيكل” الذي يعمل عليه في جمع الخردة، وفر هاربا.

مجزرة “كفر الغطاطي”

طريقة خروج عامل الخردة وصرخات الزوجة، كانت كفيلة بإثارة مخاوف الأهالي، قبل أن يعود التيار الكهربائي ليصطدموا بجثة طفلة خلف البوابة الحديدية للمنزل، مفصولة الرأس ثم وقع نظرهم على باقي البنات وتعالت صرخات السيدات: "يلهوي دول مرميين في كل حتة".

"بابا دبحنا"

تبارى الجيران في الاتصال ب122 للاستغاثة بشرطة النجدة وانقاذ الفتيات اللاتي تصارعن الموت خاصة ان احداهن قالت فور رؤيتها تصارع جرح رقبتها الذبحي "بابا دبحنا" ثم سقطت فاقدة الوعي، قوة امنية ضخمة يقودها اللواء محمد الشرقاوي مدير الادارة العامة للمباحث انتقلت لمسرح الجريمة وتولى الضباط اخلاء المنزل وفرض كردون امني.

المعاينة والتحريات التي باشرتها أجهزة أمن الجيزة، برئاسة اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير المباحث في الجيزة، اسفرت عن العثور على ابنتي المتهم ملك 16 سنة، ومنة 15 سنة غارقتين في دمائهما بمدخل المنزل خلف البوابة الحديدية وبهما آثار لجروح قطعية وذبحية في الرقبة.

وعثرت أجهزة أمن الجيزة خلال المعاينة، على جثمان الزوجة “رانيا م 39 سنة”، وبها جرح ذبحي في الرقبة على السرير في غرفة بالطابق الأول للمنزل، وجثة ابنتها “جنا - 9 سنوات” على الأرض، كما تم العثور على “مي - 8 سنوات” و"سجدة - 5 سنوات" وبهما جروح قطعية بالرقبة على الأرض بالقرب من شقيقتهما المتوفية.

تحقيقات النيابة

وباشرت النيابة العامة في الجيزة، التحقيقات في حادث كفر غطاطي بمنطقة الهرم، حيث أمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على جثامين الزوجة والإبنة وإصدار تقريرا بالصفة التشريحية الخاص بهم، لكشف الأسباب التي أدت إلي وفاتهم، وكذا طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وإستعلمت عن الحالة الصحية الخاصة بـ 4 فتيات بالغة أعمارهم ما بين 5 سنوات و16 سنة، وإجراء تحليل مخدرات للزوج المتهم بارتكاب الجريمة، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتبين من التحريات الأمنية، أن المتهم يدعى “عبد المولى - 40 عاما" وقام بقتل زوجته وابنته وإصابة بناته الأربعة آثر خلافات زوجية نشبت بينه وبين زوجته، قام على أثرها بالإمساك بآلة حادة وإنهاء حياة زوجته بجرح قطعي في الرقبة ثم قام بإنهاء حياة إبنته البالغة من العمر 9 سنوات بجرح قطعي في الرقبة، ثم أصاب بناته الأربعة بجروح قطعية في الرقبة.

وأشارت التحريات الأمنية في الجيزة، إلي أن المصابين الأربعة هم “ملك 16 سنة”، و"منة 15 سنة"، و"مي - 8 سنوات"، وسجدة - 5 سنوات"، وزوجته المتوفية “رانيا”، وابنته المتوفية تدعى جنا بالغة من العمر 9 سنوات، حيث تم نقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة، والمصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وأن المتهم نشب بينه وزوجته خلافات، قام على أثرها بإحضار آلة حادة من المطبخ وانهال عليها بالضرب حتى سقطت غارقة في دمائها، ثم توجه إلى ابنته وقام بقتلها بنفس طريقة وفاة والدتها، ثم قام بإصابة بناته الأربعة.

وتبين من تحريات فريق المباحث بإشراف اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية في الجيزة، وبرئاسة العميد علي عبدالرحمن رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، أن المتهم تشاجر مع زوجته في ساعات الصباح الأولى اليوم الثلاثاء، واستمع الجيران أصوات الصراخ والاستغاثة وبفحص الأمر اكتشفوا الجريمة.

قوة أمنية برئاسة العقيد هاني الحسيني، مفتش مباحث الهرم، والمقدم احمد عصام رئيس مباحث الهرم نجحت في الوصول الى مكان اختفاء المتهم بعدما كان مختبئا في شقة صديقه بالطالبية وتبين انه كان متعاطيا المخدرات وقت ارتكابه الجريمة.