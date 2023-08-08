الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هل أصبح العالم على أعتاب حرب نووية؟.. خبير شئون دفاعية يوضح لـ"القاهرة الإخبارية"

حرب نووية
حرب نووية

أوضح جيمس بوسبوتينيس، خبير الشئون الدفاعية، هل أصبح العالم على أعتاب حرب نووية؟، قائلًا: "إن طبيعة الخطاب الروسي أنه خطاب تهديدي، حيث إن روسيا بدأت منذ فبراير الماضي، منذ حربها على أوكرانيا بأن تهدد بشكل كبير". 

وأضاف خبير الشئون الدفاعية خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن موقف روسيا يعتبر موقفًا خطيرًا، كما أن سلوكيات روسيا أوضحت لنا أن هناك خطرًا من التصعيد باستخدام الأسلحة النووية، لافتًا إلى أن الأكثر من ذلك أنها هددت باستخدام الأسلحة النووية، وقالت إن ذلك لحماية روسيا الاتحادية نفسها.

وأوضح أن الرئيس بوتين قد قال إن الأمر يمكن مقارنته بهيروشيا، وإن روسيا إذا استخدمت هذه الأسلحة، فقد استخدمتها الولايات المتحدة الأمريكية من قبل.

وأكد أن الخطاب الروسي في غاية الخطورة، معقبًا: "قلنا ذلك مرارًا وتكرارً، لأننا نعتقد أن استخدام روسيا للأسلحة النووية هو مجرد احتمال، لكن هذه الاحتمالية قد تكون خاطئة". 

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