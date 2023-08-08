ماهر فرغلى: رأيت الإخوان يهاجمون مساجد الجماعة الإسلامية بالسنج والجنازير

- تنظيم صالح سرية كان تابعًا لجماعة الإخوان.. وحسن الهضيبى قال له: «لو فشلت منعرفكش»

- الجماعة استأجرت «حناطير» بميكروفونات لجمع الأموال من الأهالى تحت شعار «تبرع فى سبيل الله»

- الجماعة الإسلامية استحلت قتل الجنود والضباط تحت مزاعم «أبوبكر قاتل رافضى دفع الزكاة»

كشف ماهر فرغلى، الباحث فى شئون الجماعات الإرهابية والتنظيمات الجهادية، عن أن فترة السبعينيات شهدت صراعًا دمويًا بين جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية على أموال التبرعات والسيطرة على المساجد واستقطاب الأتباع وغيرها من الأشياء.

وقال ماهر فرغلى، خلال لقائه الكاتب الصحفى الدكتور محمد الباز، فى برنامج «الشاهد» على قناة «إكسترا نيوز»، إن الإرهابى شكرى مصطفى كان نتاج مجموعة من العقد النفسية التى تعرض لها وهو فى سن صغيرة، فولّدت لديه طاقة حقد على المجتمع، ما أسفر فيما بعد عن تكوينه جماعة التكفير والهجرة، وإنشائه معسكرات للتدريب على ممارسة العنف ضد الدولة.

وإلى نص الحوار..

■ الجماعات الإسلامية تزعم أنها على قلب رجل واحد لكن كواليس الأحداث تكشف أنها تتصارع وتناصب العداء لبعضها البعض.. ما شهادتك عن الصراع داخل تلك الجماعات؟

- الجماعات الإسلامية على قلب رجل واحد فى الدائرة الفكرية، وتختلف فى درجات التشدد، أما التنازع الحقيقى بين تلك الجماعات فهو على مواطن النفوذ والانتماءات وحيازة الجماهير، وهذا التنافس أدى إلى الكثير من المعارك، التى تدور حول أموال التبرعات والسطوة على المساجد.

وشهدت فترة السبعينيات فسحة لتلك التنظيمات، وكان لديها قدر من الحرية، أعطاها نوعًا من التمدد والتنازع، وسأذكر لك مثلًا، كنت داخل مسجد التوبة فى المنيا لتأدية صلاة الجمعة، وهذا المسجد كان مخططًا له أن يكون مركزًا لجماعة الإخوان بالمحافظة، وفوجئت أثناء وجودى فى المسجد بأن هناك معركة شرسة قائمة بين «الإخوان» والجماعة الإسلامية لتحديد الشخص الذى سيلقى الخطبة على الأهالى. وفض أحد الأهالى هذا النزاع من خلال إقدامه على إلقاء الخطبة، وبعد انتهاء الصلاة تدخل الوسطاء لتحديد المساجد التى سوف تقع تحت ولاية «الإخوان» والمساجد التى ستقع تحت وصاية الجماعة الإسلامية، لتجنب هذا الصراع مرة أخرى.

لم يقتصر الأمر عند مسجد التوبة، بل فوجئت بدخول الإخوان مسجدًا آخر يسمى «الرى» بمحافظة المنيا حاملين الجنازير والأسلحة البيضاء، لإخراج الجماعة الإسلامية من المسجد، وكان على رأس جماعة الإخوان مصطفى ضاهر، وهو كبير الإخوان فى المنطقة، وقال إنه تعذّب فى سجون «عبدالناصر» كثيرًا، وهو الأحق بمن يتولى الإمامة.

وفى محافظة أسيوط ارتكبت جماعة الإخوان الإرهابية جريمة قتل فى مسجد أولاد خشبة، بسبب هجوم الجماعة الإسلامية على المسجد، وهذا كان بمثابة رد مباشر على هجوم الإخوان على مسجد الرحمة الذى كان يقع تحت سيطرتها، ونتيجة هذا النزاع سقط شخص داخل المسجد جثة هامدة. وتدخلت أطراف وسيطة لتحديد مساجد الإخوان ومساجد الجماعة الإسلامية، وتم الاتفاق على أن تكون صلاة العيد فى مسجد تابع لطرف وسيط وليس تابعًا للطرفين المتصارعين؛ لأن الصلاة كانت تُقام فى الخلاء، وذلك لتجنب المعارك التى كانت تحدث فى فترة السبعينيات بين الإخوان والجماعة، التى وصلت لـ١١ معركة.

وكانت «الإخوان» والجماعة الإسلامية تتصارعان فى صلاة العيد على صيغة التكبير، فلكل منهما صيغة تريد أن تفرضها على المصلين.

ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل امتد الصراع ليشمل أيضًا صلاة الفجر، لأن «الإخوان» والجماعة الإسلامية رأتا أن وقت أذان الفجر صحيح طبقًا للمواعيد الفلكية المتعارف عليها، ولكن الجماعات التكفيرية الأخرى كانت تقول إن صلاة الفجر متقدمة بـ٢٠ دقيقة.

■ ألم تكن هناك صراعات بين الجماعات الإسلامية على التمويل؟

- كانت هناك بالطبع معارك على التمويلات بين الإخوان والجماعات الإسلامية، وليس على المساجد فقط، الإخوان كانوا يستأجرون «حنطور» بميكرفون ليدعوا المواطنين إلى التبرع فى سبيل الله، وكان الإخوان يستخدمون مصطلح «التبرع فى سبيل الله» لكسب تعاطف وثقة المواطنين، وهذا المصطلح الفضفاض دليل على أن الإخوان كانوا يأخذون من التبرعات ما يكفى احتياجاتهم الشخصية، فهم لم يقولوا «التبرع لبناء مسجد أو مستشفى للأهالى»، وكانت رواتب الإخوان يتم استخراجها من تبرعات المواطنين، هناك مهازل حدثت أثناء جمع التبرعات، وكانتا تتنازعان على المساجد لهذا السبب.

وكان هناك مؤتمر لرئيس حزب العمل الراحل إبراهيم شكرى، وكان هذا الحزب يتعامل مع الإخوان، وكان عبدالرحمن لطفى عضوًا بحزب العمل، وجلس على يمينه فى المؤتمر إبراهيم شكرى، وعلى يساره طه السماوى، ممثل الجماعة الإسلامية، وكل هؤلاء الحاضرين كان حديثهم عنيفًا واحتدم النزاع العلنى بينهم فى المؤتمر بسبب الاختلاف على مبدأ شرعية الأحزاب السياسية.

وكان النزاع بين الإخوان والجماعة الإسلامية يدور حول مجموعة من العناصر منها المساجد، والتبرعات، وصلاة العيد، والمؤتمرات، والمنشورات، وحب الظهور.

وكان هناك صراع بين الإخوان والجماعة الإسلامية على ألا يكون للطرفين ظهور مميز على بعضهما البعض، لذا عندما ارتدت جماعة الإخوان «البدل» ارتدت الجماعة الإسلامية تيشيرتات بيضاء عليها أسماء قائديها، وبهذا اقتنعت عناصر الجماعة الإسلامية بأنها نجحت فى الظهور عن الإخوان، وكان من بين عناصر هذه الجماعة الإرهابى شكرى مصطفى، التابع للجماعة الإسلامية، الذى شكّل فريقًا مسلحًا لاغتيال المعارضين له من الإخوان، وكانت جماعة هذا الإرهابى غير مؤمنة بالأذان أو بالصحابة.

■ هل كان تنظيم «صالح سرية» متعاونًا مع الإخوان فى محاولة اغتيال السادات وقلب نظام الحكم خلال هجوم «الفنية العسكرية»؟

- البناء الثانى لجماعة الإخوان كان فى سبعينيات القرن الماضى بعد أحداث قضية ١٩٦٥ وإعدام سيد قطب وعبدالفتاح إسماعيل الذى شكّل التنظيم، على عبده إسماعيل ذهب إلى زينب الغزالى والتقى طلال الأنصارى وكارم الأناضولى الذى كانت لديه مشكلة نفسية مع أحد الضباط عندما كان طالبًا فى الكلية الفنية العسكرية.

وصالح سرية جاء من العراق إلى مصر والتقته زينب الغزالى وقدمت له الدعم، فعرض عليها إنشاء التنظيم وجعلته يلتقى المرشد حسن الهضيبى، الذى قال له إن نجحت فى العملية سنكون معك وإن لم تنجح فإننا لا نعرفك.

وطلال الأنصارى حكى ما حدث فى مذكراته، وعندما حدثت مواجهة بينه وزينب الغزالى فى تحقيقات أمن الدولة صفعته على وجهه وقالت له: «أنت لست رجلًا»، لأنه اعترف عليها، وهذا التنظيم كان يتبع الإخوان قلبًا وقالبًا، وهذا أول عمل إرهابى وقع بعد خروج الإخوان من السجن فى السبعينيات وكانوا ضالعين فيه.

■ مَن الذى التقيتهم من تنظيم الفنية العسكرية؟

- التقيت حسن السحيمى الذى انشق عن تنظيم الفنية العسكرية، وطلال الأنصارى تحوّل لجماعة التكفير داخل السجن وصار يتبع شكرى مصطفى، وطلال الأنصارى كان قد حُكم عليه بالإعدام، وعادل إمام ونجيب محفوظ توسطا لتخفيف الحكم عليه لأنهما يعرفان والده، وهو شاعر معروف.

■ طلال الأنصارى فى سنواته الأخيرة قدّم شهادة أثبت فيها أن الإخوان ضالعون فى محاولة الانقلاب على «السادات» لكن قيل إنها شهادة مدفوعة.. هل هذا صحيح؟

- الشهادة التى قدّمها طلال الأنصارى، أحد أعضاء تنظيم الفنية العسكرية، فى سنواته الأخيرة، التى أثبت فيها أن الإخوان ضالعون فى محاولة الانقلاب صحيحة تمامًا، و«طلال» قدّم شهادته فى آخر أيامه للتاريخ، غير راغب فى مال أو غيره، وعرض وثائق ومستندات تثبت كلامه، وتحدث عن دور السلفيين فى التنظيم، وما حدث فى تنظيم الفنية العسكرية وأسباب فشله.

وحسن السحيمى حكى لى بعد ذلك وقال: «كنا ساذجين، كنا طلبة مدنيين داخل الفنية العسكرية، ظننا أنه يمكننا محاصرة الفنية العسكرية والسيطرة على الرئيس السادات وقيادة الدولة وإعلان الدولة الإسلامية»، فكر بسذاجة أنه إذا سيطر على القيادة سيطر على دولة بحجم مصر، وكانوا يرون أن قتل العساكر حرام، فقرروا تخديرهم خلال تنفيذ العملية وتكتيفهم لكن أحد العساكر أفلت منهم وأبلغ، واستوعبت الجماعات الإسلامية من بعد تنظيم الفنية العسكرية الدرس، فاستدعت من التاريخ قتال أبى بكر الصديق لمانعى الزكاة، ليستحلوا قتل العساكر.

■ طه السماوى، أو عبدالله السماوى، كان يُنظر له داخل الحركات الإسلامية على أنه الأب الروحى لها.. ماذا تعرف عنه؟

- عبدالله السماوى سُجن مع الإخوان فى تنظيم ٦٥، وكان أصغرهم سنًا هو وشكرى مصطفى، وعندما سُجن التقى على عبده إسماعيل الذى كتب كتاب «التوقف والتبين»، وقال فيه إن هذه الدولة ليست إسلامية، لكن لا يمكن أن نحكم على الشعب أنه من المسلمين أو الكفار، ويتم الحكم على كل شخص منفردًا من خلال سؤاله عما إذا كان كافرًا بالطاغوت والحاكم، فإذا قال إنه كافر بالطاغوت يكون مسلمًا، وإذا قال عكس ذلك فإنه كافر بالنسبة له. على عبده إسماعيل تراجع عن هذه الفكرة فيما بعد، ولكن شكرى مصطفى كفّره ولم يتنازل عنها، وطه السماوى كفّره ولم يتنازل عن الفكرة أيضًا، وعندما خرج شكرى مصطفى وطه السماوى من السجن شكّل كل منهما تنظيمًا، سموه «جماعة المسلمين».

و«السماوى» أمر أتباعه بالهجرة لمنطقة اسمها الصالحية، لتأسيس مجتمع مسلم، ثم تنفيذ هجوم على الدولة مثل غزوة بدر، بشكل مقتبس من مراحل السيرة النبوية، ليؤسس مجتمعًا مسلمًا ثم يهجم على المجتمع بالغزوات، وأسس شيئًا اسمه «البذل» وهو التمويل والاشتراك، وأدار بيت المال بنفسه وأصر على أن يبايعه أنصاره وكان يكتب أسماء من بايعه فى كشكول، وعندما دخل الأمن إلى بيته، قبض على التنظيم كله لأن أسماءهم كانت مسجلة.

و«السماوى» حرّم التعليم، وكل أتباعه لا يدخلون مدارس، وكان من أبرز تلاميذه منتصر الزيات وخالد الإسلامبولى.

وطه السماوى كان يعانى من حب الظهور، وكانت لديه حالة من الحقد والحسد على قادة كل الجماعات الإرهابية، لأنه يرى أنه يستحق أن يكون قائدهم جميعًا، وأنه أفضل منهم.

كما شكّل جماعة كبيرة مركزها فى المنيا، لضرب أندية الفيديو وهى قضية شهيرة، وبالفعل حاول حرقها لأنه كان يزعم أن الأفلام فسق وفجور، وبالفعل حرق تنظيمه أكثر من نادٍ للفيديو، وعندما أُلقى القبض عليه وجماعته أنكر معرفته بهم.

■ لماذا اختارت الجماعة الإسلامية عمر عبدالرحمن مرجعية أساسية لها بينما طه السماوى كان يرى أنه أحق بذلك؟

- الجماعة فضلت عمر عبدالرحمن عن طه السماوى، لأنه كان يلبس العمامة الأزهرية، وهم فضلوا هذه الهيئة، ولم يكن يتدخل فى تفاصيل عمل الجماعات لأنه كان ضريرًا، وكان يُلقى الخطب فى عدد من المراكز والمحافظات، أما «السماوى» فكان يتدخل فى كل شىء.

وعمر عبدالرحمن كان متشددًا جدًا والجماعات المتطرفة كانت تستخدمه لأنه كان ضريرًا، وفى مراجعات وقف العنف سألت محمود شعيب، أحد قيادات الجماعة الإسلامية فى أسيوط، عن الكتب التى كانت تصدرها الجماعة ويكتب عليها أنها تحت إشراف عمر عبدالرحمن، فقال لى إنه لم يكن يقرأها إطلاقًا.

هذا دوره، وهكذا استغلوه ومارسوا العنف، وقتلوا الشرطة وضربوا السياحة، وهذا لا يعنى أن عمر عبدالرحمن ليس مؤيدًا للعنف.

■كيف نجحت جماعة الإخوان فى خداع الأهالى وكسب تعاطفهم؟

- جماعة الإخوان استخدمت الصراعات التى كانت تشتعل بينها والجماعة الإسلامية، لتقول للمواطنين والأهالى بالقرى والريف إنها ضد العنف الذى تقوم به الجماعة عليها بين الحين والآخر، وقدمت نفسها للشعب المصرى على أنها ستقضى على عنف تلك الجماعات.

الإخوان تمددوا بصورة كبيرة فى القرى والأرياف نتيجة تسويقهم لصورتهم الذهنية لدى المواطنين، وبعد نجاحهم فى كسب تعاطف الأهالى وفوزهم على جماهيرية الجماعة الإسلامية، نشر أحمد الملط، أحد قيادات الإخوان البارزة، مقالًا فى جريدة «الشعب» دعا فيه النظام بأن يمنحهم الفرصة للقضاء على الجماعة الإسلامية.

■ ما معلوماتك عن المعركة الشهيرة باسم قضية «الأسير والضرير» بعد اغتيال الرئيس السادات المعروفة؟

- قضية «الأسير والضرير» حدثت فى السجون، والأسير هو عبود الزمر، والضرير هو عمر عبدالرحمن، وكانت حول مَن الأحق بالقيادة والإمامة. وقد جاء كل منهما بأدلة فقهية من التراث، أن الأسير لا يجوز أن يصبح أميرًا، كما جاءا بأدلة من التراث أيضًا أن الضرير فاقد الأهلية ولا يجوز له أن يصبح أميرًا، ومن هنا اختلفا مع بعضهما.

أيمن الظواهرى قام بتأليف قصيدة من أجل لم شمل عبود الزمر وعمر عبدالرحمن، لكنه فشل فى ذلك، فأصبح عبود الزمر أمير تنظيم الجهاد، وأصبح عمر عبدالرحمن أمير الجماعة الإسلامية، وقد ترك عبود الزمر تنظيم الجهاد وانضم للجماعة الإسلامية ليصبح عضو مجلس الشورى فيها، وشارك فى كل أعمال الجماعة العنيفة.

قضية «الأسير والضرير» كانت عبارة عن صراع ضخم جدًا، واستمر هذا الصراع حتى وصل إلى أفغانستان، حول مدى أحقية عمر عبدالرحمن بالإمامة.

■ كيف ترى تجربة شكرى مصطفى؟

- شكرى مصطفى كان شابًا صغيرًا تعرض لمشكلة اجتماعية ضخمة جدًا، حيث كان والده من كبار رجال قريته وكان رجلاً ثريًا جدًا، لكنه طلّق والدته وتزوج من راقصة من مدينة أبوقرقاص فى المنيا، وهو ما أصاب مصطفى شكرى بصدمة كبيرة جدًا.

و«شكرى» قرر أن يعيش عند والدته وذهب إليها، لكنها كانت متزوجة من عمدة، وكان هذا العمدة يضرب والدته أمامه كثيرًا ويعتدى عليها، فقرر «شكرى» ترك المنزل، وذهب عند أخته المتزوجة وعاش معها، وهى أم لشخص أصبح مفتى الجماعة وتم إعدامه لاحقًا مع شكرى مصطفى، وبالتالى هو شخصية نتاج مجموعة من العقد النفسية والاجتماعية أخرجها على المجتمع كله. وعندما كان فى السنة الأولى بكلية الزراعة فى أسيوط، قطن فى سكن خارج الجامعة، وكان حظه المنكوب أن يسكن مع واحد من الإخوان، وأحب ابنة الرجل الإخوانى وكان يكتب فيها الشعر وألّف لها ديوانًا شعريًا، كما أنه صاحب أخيها، لكن والد الفتاة وأخاها تم القبض عليهما عام ١٩٦٥م، فعندما حققوا مع هذا الشاب سألوه مَن تعرف؟، قال أعرف شكرى مصطفى فقبضوا على «شكرى»، فدخل السجن مع جماعة القطبيين وعلى عبده إسماعيل.

وكانت هناك طبقية داخل الإخوان، وكان يأتى الكثير من الزيارات للإخوان فى السجون، وكان الإخوان يمتلكون المال، فى حين أن شكرى مصطفى وطه السماوى كانا فقيرين ولم يأت إليهما أحد لزيارتهما، لن يأتى إليهما أحد بالطعام ولا الملبس مثل الإخوان، كما أن الإخوان كانوا لا يعطونهما شيئًا لأنهما ليسا تابعين للتنظيم من الأساس، وكان الإخوان يتعالون عليهما، فبدأ شكرى مصطفى وطه السماوى ينقمان على جماعة الإخوان بشكل كبير، ثم أعجب شكرى مصطفى بفكر على عبده إسماعيل الذى طرحه فى كتاب «التوقف والتبين»، وعندما جاء إليه ضابط يتحدث معه، قال له شكرى مصطفى: «إنت كافر».

■ هل شكرى مصطفى هو مَن قال الجملة الشهيرة المعروفة فى أدبيات الإخوان: «أنت كافر وعبدالناصر اللى باعتك كافر» أم أنها منسوبة لطه السماوى؟

- شكرى مصطفى هو صاحب جملة: «أنت كافر وعبدالناصر اللى باعتك كافر»، وليس طه السماوى، والاثنان كانا مع بعضهما دائمًا وكان سرهما مع بعض.

وعندما خرج شكرى مصطفى من السجن ذهب عند أخته وابن أخته وعاش معهما من جديد، لكن كان الأمن يستدعيه كل أسبوع، ما تسبب فى شعوره بالضيق ومن ثم فر إلى أسيوط رفقة ابن أخته، وبدأ فى تشكيل الجماعة، وأنشأ معسكرًا فى ملوى فى قرية الروضة، وكان يتم التدريب فيه على العنف.

■ هل شكرى مصطفى كان يأخذ بعض السيدات المتزوجات ويضمهن للجماعة وهن على ذمة أزواجهن ثم يطلقهن ويزوجهن لأتباعه؟

- أعرف أحد أفراد الجماعة الإسلامية من الفيوم تزوج سيدة وشقيقتها، على اعتبار أن السيدة الأولى كانت كافرة عندما تزوجها فتزوج من الثانية، وتم القبض عليه والزج به فى السجن.

والمأذون التابع لنظام الدولة بالنسبة للجماعة الإسلامية كافر، كما أن أفرادها لا يستخرجون البطاقة الشخصية، لأنها تمثل اعترافًا منهم بدستور الدولة وقوانينها، وهم يكفرون الدولة ودستورها وقوانينها، كذلك قوانين المرور الموضوعة من قِبل الدولة، فهذه القوانين كافرة لدولة كافرة ومَن يتبع هذه القوانين فهو كافر.

■ عندما ذهب خالد الزعفرانى ليسأل قيادات الإخوان عن شكرى مصطفى أثنى مرشد الجماعة مصطفى مشهور عليه.. ما العلاقة بين شكرى مصطفى كقائد للجماعة التكفيرية والإخوان؟

- شكرى مصطفى واحد من الإخوان وعاش معهم فى السجون، كما كان يُشغل الدولة عن الإخوان، وهذه مهمة كل الجماعات، كما أن مصطفى مشهور كان قطبيًا من الدرجة الأولى، لكنه كان يبطن بداخله السلمية، وهى ليست حقيقته، فالقطبيون فى الإخوان انقسموا إلى قسمين؛ قسم بداخل الجماعة سيطروا عليها بقيادة محمد بديع وهم «الصقور»، وقسم آخر خاص بعبدالمجيد الشاذلى.

كان الإخوان يعاملون شكرى مصطفى بشكل سيئ، لكنه كان واحدًا منهم، كما أن شكرى مصطفى شكّل كتيبة اغتيالات بقيادة رفعت أبودلالة الذى انشق عنه فيما بعد.