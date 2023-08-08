فكرة يستخدم الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في إثراء المحتوى العربي

أن المحتوى العربي على محرك البحث جوجل ضعيف للغاية ولا يتعدى 1% من المحتوى العام على الإنترنت ومن تلك النقطة كان لابد من انطلاق موقع فكرة والذي يعد الموسوعة الأولى عربيا التي تحاول على قدم الوثائق من توثيق واثراء المعلومات على الإنترنت وذلك بهدف إثراء المحتوى العربي.

يعتبر موقع فكرة واحد من أهم خمس مواقع عربية على الانترنت التي تقوم بتوثيق وإثراء المحتوى العربي وذلك بعدد زوار تجاوز 20 مليون زائر شهريا مع عدد من المقالات التي تعدي حاجز 50 الف مقالة.

وكان انطلاق موقع فكرة لأول مرة في شهر أغسطس لعام 2017 على يد المهندس الشاب الطموح خالد عبد المالك والذي عمل على تأسيس الموقع بمفرده وبإمكانيات ذاتية واستطاع في مدة قصيرة أن يطور الموقع ليكون واحد من أبرز المواقع والمنصات الإلكترونية العربية.

والمدير التنفيذي لموقع فكرة خالد عبد المالك هو شاب مصري الجنسية من مواليد عام 1996 فهو صاحب 27 عام، من مواليد محافظة شمال سيناء وكانت دراسته في تخصص الهندسة، وقد أكد المهندس خالد عبد المالك انه يسعى جاهدا إلى تقديم مزيد من التطوير لموقع فكرة والوصول بالموقع الي أكثر من 100 ألف مقالة وذلك بحلول عام 2025،كما أنه أشار إلى أنه يعمل في الوقت الراهن على تطبيق خاص بالموقع يمكن أن يحصل القراء من خلاله على كل جديد.

يتميز موقع فكرة انه يستخدم الذكاء الاصطناعي وذلك تحت إشراف المهندس خالد عبد الملك المدير التنفيذي للموقع كما انه يعمل مع فريق كامل بكتابة وإعداد المقالات التي يتم الإشراف عليها والتأكد من صحتها سواء كانت من الناحية اللغوية والتدقيق الإملائي ومراجعة الأخطاء النحوية أو التاكد من مصداقيتها وذلك عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي الذي تقوم بمقارنة معلومات المقالة مراجعتها مع المصادر الأصلية.

كما أن إدارة الموقع تحرص على تلبية رغبة القراء وذلك من خلال استخدام تحليل البيانات التي من خلالها يتم التعرف على العناوين التي تهم المستخدم العربي والعمل على تحليلها.

وينقسم موقع فكرة إلى العديد من الأقسام في أغلب المجالات التي تهم القارئ العربي ومن أبرزها هو قسم التعليمي والذي يضم أكثر من عشرة ألاف مقالة موثقة تهم جميع الطلاب من مرحلة رياض الأطفال وحتى التعليم الجامعي حيث يقدم شرحا وافيا للمناهج الدراسية مع تقديم موضوعات خاصة بالأبحاث العلمية والأدبية، وكذلك مواضيع التعبير، ومواضيع خاصة بالإذاعة المدرسية.

كما أعطى موقع فكرة الموضوعات الدينية مساحة كبيرة واهتماما خاصا وذلك من خلال موضوعات كاملة للرد على أسئلة القراء وتوضيح للفتاوى الدينية وكذلك اسئلة دينية مع تقديم مجموعة متنوعة من الأدعية التي تهم كل مسلم ومسلمة سواء كان الدعاء للمريض أو دعاء للميت أو دعاء السفر وجميعها من السنة النبوية والكتاب، مع مقالات تضم جميع الأحاديث الصحيحة وشرحها بجانب مقالات الأذكار الصحيحة.

يهتم كذلك موقع فكرة بالقسم الترفيهي فهناك قسم خاص بالفن وصور المشاهير والنجوم ومقالات خاصة بالأسئلة والألغاز مثل العاب الصراحة والغاز المسابقات، مع قسم خاص بالألعاب ، وقسم خاص بالنكت القديمة والجديدة وبأكثر من لهجة منها المصرية والسورية، قسم خاص بالعبارات والكلمات وفيه أهم البوستات التي يمكن مشاركتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وغيرها من الأقسام في المجالات المتنوعة وكذلك قسم معاني الاسماء الذي يضم اسماء للمواليد والاناث وكذلك اسماء ببجي ومعاني الاسماء وشخصية كل أسم.

وفي النهاية يمكن القول أن موقع فكرة من أهم وأكبر خمس مواقع عربية ومن المتوقع أن يصل في السنوات القادمة ليكون الموقع الأول في الوطن العربي.