"القاهرة الإخبارية" تعرض تقريرًا يكشف توقعات بارتفاع الدين الأمريكى إلى 98% بنهاية 2023

عرض برنامج "المراقب" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، تقرير يكشف توقعات بارتفاع الدين الأمريكي إلى 98% بنهاية 2023م.

وأوضح التقرير، أن الديون الأمريكية تعود من جديد إلى الواجهة وسط توقعات قاتمة بتأزم الأوضاع خلال العقود القلقية القادمة.

تقرير لمعهد أبحاث ريني سانس مايكروريسيرش، توقع غرق الحكومة الأمريكية في الديون خلال الثلاثين عامًا القادمة، الأمر الذي يهدد بكارثة لأسواق والاقتصاد، توقعات قاتمة استندت إلى تقرير حديث لمكتب الميزانية في الكونجرس، رجح ارتفاع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو الضعف من مستوى 98% في العام الحالي إلى 181% عام 2053م، وفي سيناريو بديل صاغت لجنة الميزانية الفيدرالية المسئولة، جاءت التوقعات بأن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 222% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2053م.

لكبح التضخم.. رفع مسئولو الفيدرالي أسعار الفائدة منذ العام الماضي لتصل إلى أعلى مستوياتها في 22 عامًا، كما أن محللي "رينو سانس مايكرو" أشاروا إلى أن ارتفاع الدين مع صعود تكاليف الفائدة في الولايات المتحدة سيسفر عن كارثة في تكاليف خدمة الدين.