تظلمات الثانوية.. خبير تربوى: الأسئلة المقالية رفعت احتمالية القبول لـ15%

قال الخبير التربوي الدكتور تامر شوقي، إنه في ضوء ارتفاع نسب الرسوب هذا العام، لـ160 ألف طالب، بينهم 118 ألفًا لهم حق دخول الدورالثاني، و42 ألف طالب سيعيدون السنة، إضافة إلى تشكك الكثير من الطلاب في درجاتهم الحاصلين عليها، أتاحت الوزارة فرصة التظلم من خلال موقعها، على نتيجة الثانوية العامة، اعتبارًا من 3 أغسطس ولمدة أسبوعين.

وأكد "شوقي" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه رغم تردد الكثير من أولياء الأمور في جدوى التظلمات في ضوء خبرات العام الماضي، ولكن الوضع مختلف هذا العام، حيث ترتفع احتمالات قبول التظلمات من بعض الطلاب، إلى 15% بسبب اعتماد الامتحانات على الأسئلة المقالية.

وتابع: "من المحتمل وجود أخطاء في عملية تقدير بعض الأسئلة، ويكون للطالب حق في بعض الدرجات، كما قد يكون من المحتمل اختلاف نموذج الأسئلة التي أجاب عليها الطالب مع نموذج الإجابة للبابل شيت التي يتم تصحيحه إلكترونيًا، مما قد يقلل من درجة الطالب في بعض المواد".

وشدد شوقي، على أنه من المقرر أن يقوم الطالب بطبع نموذج الأسئلة من موقع الوزارة بعد تقديمه التظلم، ثم مطابقتتها مع أوراق إجاباته في لجنة النظام والمراقبة التابع لها.

واختتم الخبير التربوي، أنه توجد بعض الشواهد التى يجب أن ينتبه اليها ولي الأمور والتي في ضوئها لا بد أن يتقدم بتظلم لابنه وهي، حصول الابن على درجة منخفضة بشكل ملحوظ في مادة أو أكثر مقارنة بباقي المواد، أو حصول الطالب على درجات منخفضة في مادة رغم ثقته في أنه أجاب عليها بشكل جيد، أو حصول الطالب على درجة ضعيفة في مادة كان متميزًا فيها رغم حله الجيد فيها.