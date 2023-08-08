الثلاثاء 08 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تظلمات الثانوية.. خبير تربوى: الأسئلة المقالية رفعت احتمالية القبول لـ15%

جريدة الدستور

قال الخبير التربوي الدكتور تامر شوقي، إنه في ضوء ارتفاع نسب الرسوب هذا العام، لـ160 ألف طالب، بينهم 118 ألفًا لهم حق دخول الدورالثاني، و42 ألف طالب سيعيدون السنة، إضافة إلى تشكك الكثير من الطلاب في درجاتهم الحاصلين عليها، أتاحت الوزارة فرصة التظلم من خلال موقعها، على نتيجة الثانوية العامة، اعتبارًا من 3 أغسطس ولمدة أسبوعين.

وأكد "شوقي" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه رغم تردد الكثير من أولياء الأمور في جدوى التظلمات في ضوء خبرات العام الماضي، ولكن الوضع مختلف هذا العام، حيث ترتفع احتمالات قبول التظلمات من بعض الطلاب، إلى 15% بسبب اعتماد الامتحانات على الأسئلة المقالية.

وتابع: "من المحتمل  وجود أخطاء في عملية تقدير بعض الأسئلة، ويكون للطالب حق في بعض الدرجات، كما قد يكون من المحتمل اختلاف نموذج الأسئلة التي أجاب عليها الطالب مع نموذج الإجابة للبابل شيت التي يتم تصحيحه إلكترونيًا، مما قد يقلل من درجة الطالب في بعض المواد".

وشدد شوقي، على أنه من المقرر أن يقوم الطالب بطبع نموذج الأسئلة من موقع الوزارة بعد تقديمه التظلم، ثم مطابقتتها مع أوراق إجاباته في لجنة النظام والمراقبة التابع لها.

واختتم الخبير التربوي، أنه توجد بعض الشواهد التى  يجب أن ينتبه اليها ولي الأمور والتي في ضوئها لا بد أن يتقدم  بتظلم لابنه وهي، حصول الابن على درجة منخفضة بشكل ملحوظ في مادة أو أكثر مقارنة بباقي المواد، أو حصول الطالب على درجات منخفضة في مادة رغم ثقته في أنه أجاب عليها بشكل جيد، أو حصول الطالب على درجة ضعيفة في مادة كان متميزًا فيها رغم حله الجيد فيها.

الأكثر قراءة

"الأرصاد" تعلن حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري

استقبلها المصريون بالعريش.. حكاية السيدة الملقبة بـ"نفيسة العلوم"

شاهد.. أول صور لمنفذ مذبحة «كفر غطاطى»

وزير الخارجية ينقل رسالة الرئيس السيسى لنظيره التونسى قيس سعيد

"عايز فلوس عشان المخدرات".. أقوال ضحية الاعتداء الوحشي من شقيقها بالمعصرة

التحفظ على سائق تسبب فى تعطل حركة المرور وعرضه على الطب الشرعى بالتجمع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

نيران سكوت

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

عبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

ماجد حبته

.. والمملكة الأردنية

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال