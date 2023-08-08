كيف تكون مديرًا ناجحًا؟.. 25 قاعدة تساعدك في ذلك تعرف عليها!

هل تود أن تكون أحد هؤلاء المدراء الذين ينتقلون بسهولة ويسر دون مشقة بين المستويات الإدارية المختلفة؟ هل تود أن تكون دائمًا قادرًا على قول الشيء السليم، والقيام بالفعل السليم وعلاج أي موقف تواجهه؟ وهل تود أن تفعل ذلك دون قطرة عرق أو جهد زائد؟

إذن أنت في حاجة إلى قواعد الإدارة – تلك القواعد - تشمل كل ما يجب أن تفعله أنت وما يجب أن يراك الآخرون وأنت تفعله، إن تلك القواعد توضح لك كيفية الهام فريقك ودفعه نحو الأداء الأفضل .. هيا بنا في جولة نستعرض أهم تلك القواعد: