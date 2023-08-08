الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مساعد وزير التعليم العالي العالي: نسعي لدعم العلماء المصريين والمدرجين في قائمة ستانفورد العالمية

مؤتمر هيئة الفولبرايت
مؤتمر هيئة الفولبرايت

قالت الدكتورة عبير الشاطر مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للشئون الفنية والمشرف علي بنك المعرفة المصري، أن هناك تنسيق كبير بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة فولبرايت لدعم العلماء المصريين والمدرجين في قائمة ستانفورد العالمية، حيث إن فولبرايت تولي اهتمام كبير بدعم العلماء ومنها التعاون لتنظيم مؤتمر  في البحث العلمي: مستقبل الإنتاج المعرفي في مصر، متابعة: يتم خلال المؤتمر تحديد مسارات التمويل المقدمة من هيئة الفولبرايت .

أكدت الشاطر، خلال  فعاليات احتفالية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع هيئة فولبرايت، بعلماء مصر المُدرجين بقائمة ستانفورد العالمية، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد البحثية، أن فكرة تنظيم مؤتمر التميز تنفيذًا لمبادئ تستهدف تحقيق المرجعية الدولية للجامعات، بصدد الإشادة بتميز علمائنا فى المحافل المختلفة والمشاركة الفعالة لتحديد الأبحاث العلمية ذات الأهمية فى الفترة الحالية تماشيات مع رؤية مصر 2030.

البحث العلمي الإنتاج المعرفي التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات الحكومية والخاصة الجامعات الحكومي

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