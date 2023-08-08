هيئة فولبرايت: 7 آلاف خريج مصرى من برامجنا وقريبا إطلاق برنامج لذوى الهمم

قالت الدكتورة ماجى نصيف المدير التنفيذى لهيئة الفوالبرايت، نشرف بأن الدكتور أيمن عاشور أصبح رئيس لمجلس إدارة الهيئة منذ 4 سنوات ، موضحة أن وجود الوزير فى الوزارة والهيئة يحقق تناغم بين رؤية واستراتيجية الوزارة ورؤية الهيئة ،موضحة أن الهيئة تضم 8 أعضاء مجلس إدارة يمثلون السفارة الأمريكية وهيئة المعونة ووزارة التعليم العالى وإنشاءها منذ 70 عاما بموجب برتوكول تعاون بين الخارجية المصرية والامريكية.



وأضافت ماجى مصيف خلال كلمه لها بالمؤتمر الصحفى المنعقد الآن بأحد الفنادق الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت عنوان التميز فى البحث العلمى ، لدينا 7000 خريج مصرى وألف خريج أمريكى موضحة أن الهيئة لها مكتب لتدريب الباحثين ، متابعة تشرفت بالإشراف على الهيئةمنذ 2014، وكان لنا شرف بزيارة كل جامعة مصرية حكومية ونتاج لذلك فإن 40% من المتقدمين بجانب 60% منالمتقدمين من السيدات مشيرة إلى أنه من المقرر إطلاق برنامج قريبا لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة.



وتابعت المدير التنفيذى لهيئة فولبرايت، نعمل على دعم منظومة البحث العلمى والانتاج العلمى والبحث والابتكاروريادة الأعمال ، خاصة وأنها اكبر هيئة بالشرق الأوسط وأفريقيا ونعمل على استقدام اساتذة أمريكيين فى مصر وأيضاايفاد اساتذة مصريين لأمريكا لمساعدة الطلاب فى المعامل