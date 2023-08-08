الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ دمياط تتابع خطة تنفيذ رصف شوارع كفر البطيخ (صورة)

محافظ دمياط
محافظ دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الأعمال الأولية لخطة الرصف بالأسفلت بعدد 3 شوارع بمدينة كفر البطيخ، وذلك خلال جولة ميدانية أجرتها اليوم.

تفقدت المحافظ شوارع القدس والجمهورية والمحجوب بالمدينة، واطلعت على ما تم تنفيذه من أعمال لرصف تلك الشوارع وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى، وتجرى من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزى للتعمير، واطلعت خلال الجولة على محاور الخطة ومراحلها والتى تتضمن أعمال إحلال شبكات المرافق والكهرباء والإنارة وإنشاء أرصفة جانبية وبالوعات لصرف مياه الأمطار ووضع طبقة الأساس تمهيدًا للرصف بالأسفلت.

وشددت على ضرورة الالتزام بالمواصفات والمعايير المحددة لرفع كفاءة الطرق بتلك الشوارع، والالتزام أيضًا بالجداول الزمنية لمراحل المشروع، موجهة برفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام بشارع الجمهورية ورفع المخلفات الناتجة عن الأعمال بشكل دوري.

دمياط محافظ دمياط محافظة دمياط منال عوض كفر البطيخ

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