الثلاثاء 08 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير العمل: حريصون على التواصل باستمرار مع النواب

صورة خلال اللقاء
صورة خلال اللقاء

استقبل وزير العمل، حسن شحاتة، بمكتبه بديوان عام الوزارة، اليوم الثلاثاء، النائبة غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب.

وقال شحاتة إن الوزارة حريصة على التواصل مع النواب، باعتبارهم شركاء في الحوار الاجتماعي، في جميع الملفات التي تخص المواطن المصري في الداخل والخارج.

واستمع الوزير إلى بعض المقترحات التي تقدمت بها النائبة منها إنشاء أكاديمية لتأهيل "الضيافة الجوية" المصرية لسوق العمل بالخارج، وذلك تنسيقًا مع وزارتي الطيران المدني، والهجرة، وكذلك حث المُلحقين العمالين التابعين لوزارة العمل بالخارج، بالاستمرار في التواصل مع مؤسسات البلدان التي يعملون فيها، للتوسع في عملية إيجاد فرص عمل للمصريين في الخارج.

وأكد الوزير حسن شحاتة لنائبة البرلمان أن جميع المقترحات التي تقدمت بها ستكون محل تقدير ودراسة، وأن توجيهاته مستمرة للملحقين العماليين في الخارج بالوقوف بجانب أي مصري حتى يحصل على حقوقه المشروعة، وكذلك تكثيف حملات التوعية للعمال بحقوقهم وواجباتهم، وأن تعزيز علاقات العمل بين العامل وصاحب العمل في الداخل أو الخارج هدف مستمر من أهداف الوزارة، لصالح طرفي العملية الإنتاجية.

وأوضح أن الوزارة لديها 9 مكاتب تمثيل عمالي في السعودية والكويت والأردن والإمارات وقطر والعراق ولبنان وإيطاليا، وهناك توجيهات مباشرة لهم بحماية ورعاية عمالنا في الخارج.

من جانبها، أشادت نائبة البرلمان بالدور الذي تقوم به وزارة العمل ومكاتبها في الخارج، متطلعة إلى المزيد من الشراكة والتعاون وتبادل الآراء والمُقترحات التي تخدم ملف العمل خلال الفترة المُقبلة. 

الجوية المصرية العلاقات الخارجية تعزيز علاقات العمل سوق العمل بالخارج عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب

الأكثر قراءة

عروس البحيرة تفجّر مفاجأة بشأن اختلاق زوجها "واقعة العضو الذكري" (خاص)

مصدر بـ"الكهرباء" لـ"الدستور": انفراجة قريبة فى برنامج تخفيف الأحمال

وزير العدل يسلم القضاة عقود وحدات سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة

أوسوريو يحسم قراره بشأن رحيل شيكابالا الموسم المقبل

الإسكان: ارتفاع تكلفة وحدات سكن لكل المصريين 4.. والوزارة تتحمل فارق السعر

"CNN": جيش النيجر ينشر تعزيزات ضخمة فى العاصمة نيامى.. ويستعد لمواجهة التدخل العسكرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

نيران سكوت

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

عبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

ماجد حبته

.. والمملكة الأردنية

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

قوات الاحتلال تعتدى على شاب من ذوى الإعاقة قرب جنين