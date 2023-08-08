الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" تبرز دور قبائل سيناء فى مكافحة الإرهاب (فيديو)

دور قبائل سيناء
دور قبائل سيناء في مكافحة الإرهاب

عرضت قناة القاهرة الإخبارية "فيديوجراف" عن دور قبائل سيناء في مكافحة الإرهاب في مصر.

وأكدت أن الدولة تتبنى استراتيجية شاملة للقضاء على التنظيمات الإرهابية في سيناء، مما ساهم في تطويق العناصر الإرهابية وإجهاض بنيتها التحتية بالتعاون مع قبائل سيناء.

دور قبائل سيناء في مكافحة الإرهاب في مصر

  1. تبنت مصر استراتيجية شاملة للقضاء على الإرهاب.
  2. قبائل سيناء لعبت دورًا محوريًا في الحرب ضد الإرهاب.
  3. القبائل قدمت الدعم المعلوماتي واللوجستي للأمن.
  4. ساعدت قبائل سيناء في القبض على الإرهابيين.
  5. حاربت التكفيريين إلى جانب قوات مكافحة الإرهاب.
  6. القبائل شاركت الدولة في معركتي الإرهاب والتنمية.
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