"القاهرة الإخبارية" تبرز دور قبائل سيناء فى مكافحة الإرهاب (فيديو)

عرضت قناة القاهرة الإخبارية "فيديوجراف" عن دور قبائل سيناء في مكافحة الإرهاب في مصر.

وأكدت أن الدولة تتبنى استراتيجية شاملة للقضاء على التنظيمات الإرهابية في سيناء، مما ساهم في تطويق العناصر الإرهابية وإجهاض بنيتها التحتية بالتعاون مع قبائل سيناء.

دور قبائل سيناء في مكافحة الإرهاب في مصر