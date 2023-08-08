الثلاثاء 08 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد الغمري: السيارة الكهربائية المصرية ستكون أرخص من الصينية

محمد الغمري: السيارة
محمد الغمري: السيارة الكهربائية المصرية ستكون أرخص من الصيني

قال الدكتور محمد الغمري، رئيس مجلس إدارة الشركة المصنعة للسيارة الكهربائية المصرية، إن أول سيارة كهربائية مصرية "محلية الصنع" سيكون سعرها منافس مقارنة بنظيرتها التي تأتي من الصين وغيرها، وبالتالي جميع الدول في المنطقة الإفريقية عندما تنوي شراء سيارة كهربائية من الصين على سبيل المثال سيجدها بـ4000 دولار، ولكن في مصر توجد بسعر أقل.

وأضاف الغمرى، خلال مداخلة هاتفية أن تكلفة شراء سيارة من الصين تعتبر أكبر من تكلفة شرائها من مصر بالنسبة لجميع الدول في المنطقة بدءًا من المنطقة الأفريقية ودول المنطقة العربية مثل ليبيا والعراق، بالإضافة إلى أن تكلفة الشحن من مصر لأي دولة أفريقية أقل كثيرًا من الشحن من الصين.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة المصنعة، أن مصر ترتبط بهذه الدول باتفاقيات تجارة حرة، وبالتالي استيراد السيارة من مصر ستكون معفاة من الجمارك داخلها، لافتًا إلى أن السيارة الكهربائية المصرية سيكون بها بعض المواصفات غير موجودة بالسيارة المستوردة.

4000 دولار اتفاقيات تجارة حرة الدكتور محمد الغمري السيارة الكهربائية الشركة المصنعة

الأكثر قراءة

عروس البحيرة تفجّر مفاجأة بشأن اختلاق زوجها "واقعة العضو الذكري" (خاص)

مصدر بـ"الكهرباء" لـ"الدستور": انفراجة قريبة فى برنامج تخفيف الأحمال

وزير العدل يسلم القضاة عقود وحدات سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة

أوسوريو يحسم قراره بشأن رحيل شيكابالا الموسم المقبل

الإسكان: ارتفاع تكلفة وحدات سكن لكل المصريين 4.. والوزارة تتحمل فارق السعر

ممرضة تفقأ عين مريضة بـ"سرنجة" في الفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

نيران سكوت

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

عبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

ماجد حبته

.. والمملكة الأردنية

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

قوات الاحتلال تعتدى على شاب من ذوى الإعاقة قرب جنين