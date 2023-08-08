محمد الغمري: السيارة الكهربائية المصرية ستكون أرخص من الصينية

قال الدكتور محمد الغمري، رئيس مجلس إدارة الشركة المصنعة للسيارة الكهربائية المصرية، إن أول سيارة كهربائية مصرية "محلية الصنع" سيكون سعرها منافس مقارنة بنظيرتها التي تأتي من الصين وغيرها، وبالتالي جميع الدول في المنطقة الإفريقية عندما تنوي شراء سيارة كهربائية من الصين على سبيل المثال سيجدها بـ4000 دولار، ولكن في مصر توجد بسعر أقل.

وأضاف الغمرى، خلال مداخلة هاتفية أن تكلفة شراء سيارة من الصين تعتبر أكبر من تكلفة شرائها من مصر بالنسبة لجميع الدول في المنطقة بدءًا من المنطقة الأفريقية ودول المنطقة العربية مثل ليبيا والعراق، بالإضافة إلى أن تكلفة الشحن من مصر لأي دولة أفريقية أقل كثيرًا من الشحن من الصين.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة المصنعة، أن مصر ترتبط بهذه الدول باتفاقيات تجارة حرة، وبالتالي استيراد السيارة من مصر ستكون معفاة من الجمارك داخلها، لافتًا إلى أن السيارة الكهربائية المصرية سيكون بها بعض المواصفات غير موجودة بالسيارة المستوردة.