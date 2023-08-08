مانشستر سيتي يعرض التجديد على بيرناردو سيلفا وكيل والكر

عرضت إدارة نادي مانشستر سيتي الانجليزي على كيل والكر، ظهير أيمن الفريق، تمديد عقده مع النادي.

ويلعب كيل والكر ضمن صفوف مانشستر سيتي منذ انتقاله من فريق توتنهام هوتسبير خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، وارتبط اسمه بالانضمام لصفوف نادي بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس والمختص بالانتقالات أن إدارة السيتي عرضت على والكر عقدًا جديدًا بعد تطوير العرض الذي قدمته له في وقت سابق.

ولعب والكر 255 مباراة بقميص مانشستر سيتي منذ انتقاله للفريق وسجل 6 أهداف وصنع 18 لزملائه في الفريق.

كما أكد رومانو أن بيرناردو سيلفا بات قريبًا من تمديد عقده مع السيتي، بعدما قدمت إدارة النادي بعرضها له.

ومن المنتظر أن يحسم كيل والكر خلال الأيام المقبلة موقفه إما بالبقاء مع السيتي وتجديد عقده أو الانتقال لصفوف بايرن ميونخ.

وينتهي عقد كيل والكر مع مانشستر سيتي بحلول 30 يونيو من العام المقبل، فيما ينتهي عقد بيرناردو سيلفا في 30 يونيو 2025.