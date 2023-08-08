الثلاثاء 08 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مانشستر سيتي يعرض التجديد على بيرناردو سيلفا وكيل والكر

كيل والكر وبيرناردو
كيل والكر وبيرناردو سيلفا

عرضت إدارة نادي مانشستر سيتي الانجليزي على كيل والكر، ظهير أيمن الفريق، تمديد عقده مع النادي.

ويلعب كيل والكر ضمن صفوف مانشستر سيتي منذ انتقاله من فريق توتنهام هوتسبير خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، وارتبط اسمه بالانضمام لصفوف نادي بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس والمختص بالانتقالات أن إدارة السيتي عرضت على والكر عقدًا جديدًا بعد تطوير العرض الذي قدمته له في وقت سابق.

ولعب والكر 255 مباراة بقميص مانشستر سيتي منذ انتقاله للفريق وسجل 6 أهداف وصنع 18 لزملائه في الفريق.

كما أكد رومانو أن بيرناردو سيلفا بات قريبًا من تمديد عقده مع السيتي، بعدما قدمت إدارة النادي بعرضها له.

ومن المنتظر أن يحسم كيل والكر خلال الأيام المقبلة موقفه إما بالبقاء مع السيتي وتجديد عقده أو الانتقال لصفوف بايرن ميونخ.

وينتهي عقد كيل والكر مع مانشستر سيتي بحلول 30 يونيو من العام المقبل، فيما ينتهي عقد بيرناردو سيلفا في 30 يونيو 2025.

مانشستر سيتى كيل والكر والكر بيرناردو سيلفا الدورى الانجليزى بايرن ميونخ
ads

الأكثر قراءة

ثروته 2 مليون جنيه.. ضبط متهم بالكسب غير المشروع

محمد صلاح فى الاتحاد السعودى؟ ستيفن جيرارد يعلّق

الزمالك يعرض 10 ملايين جنيه على محمد صبحى للتجديد

برلمانى: قرارات العفو الرئاسى ترسيخ حقيقى لمبدأ المواطنة

إحالة سائق هتك عرض فتاة بأكتوبر للجنايات

سيد ابن الفيوم يتحدى إعاقته: حصل على ليسانس ويعمل خطيبا بالأوقاف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

أفضل من انتظار الرئيس القادم!

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

أنا وعبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

ماجد حبته

.. والمملكة الأردنية

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

قوات الاحتلال تعتدى على شاب من ذوى الإعاقة قرب جنين

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟