بخصومات 30%؜.. جامعة مصر للمعلوماتية تعلن المصروفات الدراسية للعام الجديد

أعلنت جامعة مصر للمعلوماتية، فتح باب التقديم والقبول المباشر، لطلاب المرحلة الثانوية والشهادات المعادلة أو الشهادات الأجنبية، ممن يرغبون في الالتحاق بها من على موقع الجامعة، وذلك وفقاً لسياسات تطوير آليات نظام قبول الطلاب بالجامعات.

ويعتمد القبول في كليات جامعة مصر للمعلوماتية الـ 4 ( الهندسة، وعلوم الحاسب والمعلومات، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم) وما تقدمه من برامج أكاديمية يبلغ عددها 16 برنامجا وقد فتحت الجامعة برنامج الميكاترونكس هذا العام، على القواعد والشروط التي حددها المجلس الأعلى للجامعات الأهلية.

- عقد توأمة مع كبرى الجامعات العالمية

والتزاما بتوجهات رئيس الجمهورية في الارتقاء بمنظومة التعليم الأكاديمي من خلال عقد توأمة مع كبرى الجامعات العالمية، عقدت جامعة مصر للمعلوماتية اتفاقيات وشراكات مع جامعات مرموقة ذات تصنيف عالمي عال، لتمنح الطلاب درجات علمية مزدوجة، ليحصل الناجحون على درجة علمية من جامعة مصر للمعلوماتية بالإضافة للجامعة الأجنبية الأخرى، بحيث يقضي المرشحون الناجحون عامهم الأخير في الحرم الجامعي للشريك بالخارج، مع بعض المقررات المدمجة التي تقدمها الجامعة الشريكة خلال السنوات الأولى من دراستهم في مقر جامعة مصر للمعلوماتية.

ووقعت جامعة مصر للمعلوماتية، خلال العامين الماضيين، اتفاقية مع جامعة مينيسوتا توين سيتيز الأمريكية (والتي تحتل المرتبة الخمسة والثلاثون في علوم الحاسب طبقا لتصنيف (U.S. News) لعام 2023 ، كما تم الاتفاق على منح درجة بكالوريوس مزدوج من جامعة مصر للمعلوماتية وجامعة بوردو ويست لافاييت الأمريكية والتي تحتل المرتبة الرابعة في الهندسة طبقا لتصنيف (U.S. News) لعام 2023 وذلك في برنامج هندسة الحاسب الآلي، وكذلك الهندسة الكهربائية (الالكترونيات والاتصالات".

كما وقعت جامعة مصر للمعلوماتية اتفاقية تعاون وشراكة علمية مع كلية "تلفر" Telfer لإدارة الأعمال التابعة لجامعة أوتاوا الكندية، لدعم التعاون الأكاديمى وتبادل الخبرات فى مجال البحوث العلمية، ومنح شهادة مزدوجة من كل من كلية "تلفر" بجامعة أوتاوا، وكلية تكنولوجيا الأعمال بجامعة مصر للمعلوماتية. وتعد كلية تلفر للإدارة ضمن 1%؜ من جامعات العالم التى حصلت على اعتماد "ثلاثى التاج".

- مصروفات كليات جامعة مصر للمعلوماتية

وجاءت مصروفات كليات جامعة مصر للمعلوماتية كالتالي:

- كلية علوم الحاسب والمعلومات، وتقدر قيمة المصروفات بالكلية للطلاب المصريين 120,680 جنيه وذلك بعد تخفيض 30% هذا بخلاف المنح المتدرجة التي قررتها الجامعة ووفقا للمجموع الحاصل عليه الطلاب، حيث يمكن لهم الاختيار من بين المسارات التالية، الأمن السيبراني -الجرافيكس والألعاب الإلكترونية -الذكاء الاصطناعي علوم وهندسة البيانات -هندسة البرمجيات علوم الحاسب.

- كلية الهندسة وتبلغ قيمة الدراسة بها 126,420 بعد تخفيض 30% ، وذلك بخلاف المنح المتدرجة التي تحددها الجامعة ويتاح لطلاب الكلية الاختيار من بين البرامج التالية: الالكترونيات والاتصالات -هندسة الحاسبات- هندسة الميكاترونيكس.

- كلية تكنولوجيا الأعمال وتقدر المصروفات فى الكلية بعد تخفيض 35% بـ 106,730 جنيه وذلك للطلاب المصريين وبخلاف نسبة المنح والخصومات التي تقررها الجامعة، ويتاح لطلاب الكلية الاختيار من بين البرامج التالية: تحليل الأعمال- إدارة تكنولوجيا الأعمال- التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية- ريادة الأعمال والابتكار- التمويل- المحاسبة.

- كلية الفنون الرقمية والتصميم وتقدر المصروفات بعد تخفيض 35% بـ 122,980 جنيه وذلك بخلاف نسبة المنح المتدرجة التي حددتها الجامعة، ويتاح لطلاب الكلية الاختيار من بين البرامج التالية: التصميم التفاعلي- الرسوم المتحركة- تصميم الألعاب الإلكترونية- فنون الوسائط الحديثة- التصميم الجرافيكي- تصميم تجربة المستخدم.



جدير بالذكر أن المصروفات الدراسية المذكورة بالنسبة لطلاب الثانوية العامة المصريين بخلاف المصروفات الدراسية الخاصة بالطلاب الأجانب.

وكان مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية، قد وافق الشهر الماضي على مصاريف العام الدراسي 2023 - 2024 والمنح المقدمة للطلاب الجدد للعام الأكاديمي القادم 23-24 حيث بلغت نسبة 30٪ لجميع الطلاب الجدد في كليتي الهندسة، وعلوم الحاسب والمعلومات، و35٪ في كليتي تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم على أن تستمر هذه الخصومات طوال فترة الدراسة. وذلك بالإضافة إلى منح متدرجة معتمدة على التفوق الدراسي للطالب في شهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة لها تصل إلى نسبة 60% للطلاب الذين يلتحقون بكليتي الهندسة، أو علوم الحاسب والمعلومات، و65% لمن يلتحق بكلية تكنولوجيا الأعمال، أو كلية فنون رقمية وتصميم.

كما اعتمد مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، حزمة من المنح الكاملة لأوائل الثانوية العامة لهذا العام، بهدف استقطاب أفضل العقول، وذلك امتداداً لمبادرة السيد رئيس الجمهورية، من أجل توطين صناعة التكنولوجيا ومستحدثاتها في مصر.

وتوفر الدراسة في جامعة مصر للمعلوماتية، الحصول على ميزة تنافسية لسوق العمل المحلي والدولي، أهمها الشهادات المزدوجة مع أعلى الجامعات العالمية تصنيفًا، بالاضافة للدراسة على يد نخبة مختارة من أعضاء هيئة التدريس من كبري الجامعات المصرية والأجنبية، والاهتمام بالتدريب التقني والعملي بالتعاون مع الصناعة، مع تشجيع مهارات الطلاب في كافة النواحي الأكاديمية والابتكارية والبحثية، حيث يتواجد الحرم الجامعي داخل مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية بجانب العديد من مؤسسات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من المراكز البحثية، ومراكز التدريب المتخصصة وحاضنة أعمال للشركات الناشئة، ومقار للشركات المحلية والعالمية والمخطط تواجدها في مدينة المعرفة.