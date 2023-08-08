وزيرة التضامن: الوزارة تواصل حملتها لحصر السيدات ذوات الإعاقة

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تواصل حملتها لحصر السيدات ذوات الإعاقة، حيث تم حتى الآن تسجيل ما يزيد على 182 ألف سيدة، وذلك في إطار حرص الدولة على كفالة كافة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بدراسة الموضوعات التي تخص الأشخاص ذوى الإعاقة وجميع الفئات التي تندرج تحت مظلة الحماية الاجتماعية، في ظل حرصها على كفالة حقوقهم بما يتماشى مع التشريعات ذات الصلة ومع الموازنة العامة للدولة.

جاء ذلك خلال تفاصيل حملة وزارة التضامن الاجتماعي التي تقام تحت شعار «هنوصلك» لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة إضافية بنهاية يناير 2024.