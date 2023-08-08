الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: الإفراج عن دفعات جديدة من المسجونين ترسيخ حقيقى للجمهورية الجديدة

النائبة سولاف درويش
النائبة سولاف درويش

أشادت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالإفراج عن 33 من المسجونين، مؤكدة أن خروج دفعات جديدة من المسجونين دليل على التعاون المثمر بين لجنة العفو الرئاسي من جانب وأجهزة الدولة المعنية بصفة عامة والنيابة العامة ووزارة الداخلية بصفة خاصة. 

وأكدت  درويش- فى بيان لها اليوم- أن خروج دفعات متتالية من العفو الرئاسي هو التطبيق الحقيقي والأسمى لملف حقوق الإنسان، موضحة أن قرارات العفو الرئاسي تحمل رسائل إيجابية للجميع. 

كما أكدت أن القيادة المصرية تسعى بخطوات جادة وفاعلة لتحقيق الهدف الأسمى لحقوق الإنسان بجميع أشكالها، وليس كما يريد البعض فرضها واختزالها فى الحديث عن سجناء فى قضايا، والدولة تهتم بكل المواطنين وتعمل على رفع الديون عن الفلاحين، وتوفير خدمات للعمال، وكل هذه الإجراءات تندرج تحت مظلة حقوق الإنسان، منتقدة من يختزلون ملف حقوق الإنسان في ملفات بعينها.

واعتبرت النائبة قرارات العفو الرئاسي بمثابة ترسيخ حقيقى للجمهورية الجديدة وشهادة ميلاد جديدة للمفرج عنهم، كما أنها تؤكد للداخل والخارج انفتاح القيادة السياسية على كل الأطراف بمختلف انتماءاتها، مشيرة إلى أن قرارات العفو الرئاسي تظهر للجميع أن ملف الحقوق والحريات يأتى ضمن أولويات الدولة المصرية تفعيلًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. 

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