الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: قرارات العفو الرئاسى ترسيخ حقيقى لمبدأ المواطنة

النائب السيد شمس
النائب السيد شمس الدين

أشاد النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، بقرار الإفراج عن 33 شخصًا من المحبوسين، معتبرًا قرارات العفو الرئاسي بمثابة ترسيخ حقيقي لمبدأ المواطنة وعدم التمييز والمساواة وتكافؤ الفرص، خصوصًا أن الدولة المصرية تتوافر لديها إرادة سياسية بإصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وقال شمس الدين، فى بيان، الثلاثاء، إن استمرار الإفراج عن دفعات متتالية من المسجونين يأتى حرصًا من الرئيس عبدالفتاح السيسى على أبنائه وشعبه وعدم إلحاق الضرر بهم رغم الخطأ من جانبهم.

وأضاف أن الرئيس السيسى يتعامل بمنتهى الأبوة والإنسانية مع كل المصريين، معتبرًا أن استمرار الإفراج عن المحبوسين فى مصر يعتبر بمثابة دليل وردًا حاسمًا وقاطعًا وقويًا على من يشيع بأنه لا توجد ديمقراطية ولا حرية تعبير في مصر. 

وأوضح أن الرئيس السيسى أول قائد على مستوى العالم يتعامل مع ملف حقوق الإنسان بمفاهيمه الشاملة، فقد جعل حقوق الإنسان فى مصر تتمثل فى تمتع المصريين بحقوق التعليم والصحة والسكن الكريم، مشيدًا بحرص الرئيس السيسى على الحديث عن مثل هذه الحقوق فى جميع المؤتمرات والمنتديات العالمية التى يشارك فيها.

وتوجه النائب السيد شمس الدين بكل التحية والتقدير للجنة العفو الرئاسى، والنائب العام المستشار حمادة الصاوى، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على النجاحات الكبيرة التى حققوها فى هذا الملف تنفيذًا لتكليفات الرئيس السيسى بشأن هذا الملف، متقدمًا بتهنئة قلبية للمفرج عنهم وأسرهم.

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