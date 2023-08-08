الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس طالب قتل صديقه داخل "سايبر" فى الوراق

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس طالب 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل صديقه داخل سايبر فى الوراق بسبب الخلاف على فلاشة ألعاب.

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق بارتكاب الجريمة، وذكر أنه خلال تواجده بسايبر في الوراق، نشب بينه خلاف وبين المجني عليه، متعلق بفلاشة ألعاب، وتطور الخلاف بينهما لمشاجرة، مما دفعه للحصول على سكين من البوفيه، وطعن المجني عليه بها.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بمقتل طالب في الوراق، بإجراء التحريات تبين للمقدم محمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة الوراق أن المتهم طالب، طعن المجني عليه طالب، بسبب خلافات بينهما داخل سايبر.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

النيابة العامة بالجيزة صديق سايبر فلاشة العاب الوراق
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