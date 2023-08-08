انطلاق أول أيام إطلاع طلاب الثانوية المتظلمين على كراسات إجاباتهم اليوم

تنطلق اليوم الثلاثاء أول أيام إطلاع طلاب الثانوية العامة 2023 المتظلمين من النتيجة، على كراسات الإجابة الخاصة بهم، وكتابة ملاحظاتهم، في المكان الاطلاع المحدد للطالب بالتاريخ والموعد المحدد له.

وفتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب تقديم طلبات التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2023 من الخميس الماضي الموافق 3 أغسطس ولمدة أسبوعين، بالشروط الآتية:

- الدخول على موقع الوزارة لتسجيل المواد المواد الاطلاع عليها رقم إيصال الدفع: الرقم القومي - رقم الجلوس والاسم والإيميل الموحد.

- الدفع في أي مكتب بريد أو فورى مبلغ 200 جنية عن كل مادة المراد لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وتظلمات الثانوية العامة وبالنسبة للرياضيات كل فرع من فروع الرياضيات 200 جنيه.

- متابعة الموقع المعرفة موعد ومكان وساعة الاطلاع أو انتظار رسالة على الموبايل.

- يجب على الطالب الحضور بنفسه في الموعد والساعة المحددة للاطلاع ومن يتخلف عن ذلك الموعد ليس له الحق في التقدم للاطلاع مرة أخرى.

- يجوز حضور أحد الوالدين فقط مع الطالب أثناء الاطلاع بعد التأكد من شخصيته بموجب بطاقة الرقم القومي التي تثبت صلته بالطالب.

- إغلاق المحمول وعدم استخدامه أثناء الإطلاع نهائيا، وممنوع اصطحاب مدرس المادة أثناء الاطلاع ومن يخالف ذلك يعرض المدرس للمسائلة القانونية، وممنوع التدخين داخل اللجنة نهائيا.

۔ على كل طالب احضار قلم جاف أزرق عند الاطلاع لتدوين ملاحظاته، حيث يقوم الطالب بتدوين ملاحظاته على السؤال المتضرر منه في ورقة الملاحظات المسلمة له عند الاطلاع.