سلطان طائفة البهرة يقدم هدية تذكارية للرئيس السيسى

قدم السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، هدية تذكارية للرئيس عبدالفتاح السيسي عبارة عن مصحف للقرآن الكريم.

وقال الرئيس السيسي: "سعداء دائمًا بوجودكم واللي بتعملوه، شكرًا على الهدية الطيبة من جلالتك".

وقد وجّه سلطان طائفة البهرة بالهند الشكر للرئيس السيسي والدولة المصرية، متمنيًا لمصر وشعبها مزيدًا من الاستقرار والازدهار.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، يرافقه السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مسجد السيدة نفيسة، رضي الله عنها، بعد أعمال التطوير والترميم.