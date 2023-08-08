سلطان البهرة يشيد بالتعاون مع مصر فى خدمة آل بيت رسول الله

وجّه السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة المصرية، متمنيًا لمصر وشعبها مزيدًا من الاستقرار والازدهار.

وأعرب سلطان البهرة عن شكره للرئيس السيسي لمنحه "وشاح النيل"، مؤكداً متانة العلاقات المتميزة التي تجمعهم بمصر في خدمة آل بيت رسول الله، صلي الله عليه وسلم.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، يرافقه السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مسجد السيدة نفيسة، رضي الله عنها، بعد أعمال التطوير والترميم.