الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التصريح بدفن جثة مندوب توصيل لقى مصرعه فى مشاجرة بالزاوية الحمراء

جثة
جثة

صرحت نيابة شمال القاهرة بدفن جثة مندوب توصيل لقي مصرعه على يد شخصين بالزاوية الحمراء.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بلاغا بوجود قتيل بأحد شوارع الزاوية الحمراء، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة مندوب توصيل مقتولا بطعنة فى الصدر.

وبإجراء التحريات تبين أن مشادة كلامية بين المجنى عليه وآخر عاطل بسبب خلافات على أولوية المرور، حيث كان العاطل يستقل توك توك، وتطورت المشادة لمشاجرة استعان فيها المتهم بصديقه وطعن المجني عليه بسكين فى صدره مما أسفر عن مصرعه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

إتخاذ الإجراءات القانونية اجراء التحريات الأجهزة الأمني الأج ارتكاب أخطرت النيابة إجراءات القانونية أجرة
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