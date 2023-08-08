الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"العفو الرئاسى" تكشف تفاصيل الإفراج عن 33 من المحبوسين احتياطيًا

الإفراج بالعفو الرئاسى
الإفراج بالعفو الرئاسى

أوضح النائب محمد عبدالعزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تفاصيل الإفراج عن 33 من المحبوسين احتياطيًا، قائلًا: "إن لجنة العفو الرئاسي تستكمل نشاطها منذ إعادة تفعيل اللجنة في إفطار الأسرة المصرية، حيث تتوالى الإفراجات سواء عن المحبوسين احتياطيًا أو المحكوم عليهم بقرارات عفو رئاسي أو إخلاء سبيل للمحبوسين احتياطيًا". 

وأضاف النائب محمد عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر القناة الأولى المصرية، أن ما جرى اليوم هو أن هناك 33 من الشباب المحبوسين احتياطيًا على ذمة القضايا المتعلقة بالرأي والتعبير، أو بالقوانين المتعلقة بالحبس الخاصة بقضايا النشر، حيث تم إخلاء سبيلهم، وهم الآن متواجدون في بيوتهم. 

وأوضح أن الإفراج عن 33 من المحبوسين احتياطيًا يرد على الكثير من الأقاويل التي قيلت خلال الفترة السابقة، حيث ترددت الكثير من الشائعات والأخبار المغلوطة يستخدمها الإعلام المعادي في كثير من الأوقات بأن لجنة العفو توقف عملها وهذه غير صحيح، مؤكدًا أن لجنة العفو الرئاسي مستمرة، كما ترددت شائعات بأن لجنة العفو أنشأت في سياق مقدمة لمؤتمر cop 27، وأن لها علاقة بالوضع الدولي، وهي معلومات غير صحيحة.  

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