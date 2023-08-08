الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

جريمة مروعة فى الهرم.. رجل ينحر أعناق زوجته وأبنائه الخمسة

سكين
سكين

شهدت منطقة الهرم جريمة مروعة، حيث أنهى خلالها عامل حياة زوجته وشرع في قتل أبنائه الخمسة ما أدى لمقتل أحدهم بينما يصارع الباقون الموت. 

وتلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من شرطة النجدة بوقوع جريمة ووجود قتلى ومصابين، فور إخطار اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، حيث وجه بسرعة الانتقال لفحص البلاغ. 

وكشفت التحريات بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث أن رجلا بمنطقة كفر غطاطي في الهرم حدثت بينه وبين زوجته خلافات فإنهى حياتها بعدما نحر عنقها ثم توجه لإنهاء حياة أبنائه الخمسة وحاول نحرهم جميعا ما أدى لمقتل إحدهم وأصيب الأربعة الباقون بجروح ذبحية بالرقبة وتم نقلهم الى المستشفى في حالة خطرة. 

وانتشرت قوات الأمن في مسرح الجريمة وتجري عمليات الفحص والتحري حاليا حول دوافع الجريمة. 

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