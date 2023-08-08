الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا تعلن إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية قرب مقاطعة بيلجورود

طائرة مسيرة أوكرانية
طائرة مسيرة أوكرانية

أعلن حاكم مقاطعة بيلجورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية بالقرب من المقاطعة الواقعة جنوب غربي البلاد.

وقال غلادكوف ـ في تصريح - إنه "تم تشغيل نظام الدفاع الجوي في بيلجورود، وإسقاط طائرة بدون طيار عند اقترابها من المقاطعة دون وقوع أي إصابات أو أضرار تذكر"، موضحا أن الخدمات المعنية تدرس حاليا آثار الحادث على الأرض.


يأتي هذا في الوقت الذي أفادت فيه تقارير إخبارية روسية عن تسجيل سقوط 65 قذيفة أوكرانية في أنحاء مقاطعة بيلجورود خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما ألحق أضرارا بمنزلين وخط للكهرباء.


كانت سلطات مقاطعة كالوغا جنوب غرب روسيا، قد أعلنت في وقت سابق اليوم إسقاط طائرة أوكرانية مسيرة شرق مدينة كالوغا، دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات أو أضرار.

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