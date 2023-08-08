الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الخارجية الأمريكية: نتواصل مع قادة انقلاب النيجر لحثهم على التنحى

انقلاب النيجر
انقلاب النيجر

قالت الخارجية الأمريكية، الاثنين، إنها على تواصل مباشر مع قادة الانقلاب في النيجر لحثّهم على التنحي عن السلطة، مضيفة أن الفرصة لا تزال متاحة لحل الأزمة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلر، في مؤتمر صحفي، إن واشنطن على تواصل أيضًا مع رئيس النيجر المحتجز منذ 26 يوليو الماضي، وقد "فتحت نافذة أمل للحل".

وقال: "لا نزال على اتصال برئيس النيجر محمد بازوم، ومسؤول بالوزارة تحدث إليه في وقت سابق اليوم (الإثنين)، لا تزال هناك فرصة لحل الأزمة في النيجر".

وأضاف ميلر: "هناك اتصال مباشر مع زعماء الجيش في النيجر لحثهم على التنحي عن السلطة".

من جهة ثانية، قال إن "برامج المساعدات الأمريكية لحكومة النيجر توقفت مؤقتًا بسبب الانقلاب العسكري".

وحسب ميلر، تقدّر قيمة المساعدات التي تم إيقافها "بأكثر من 100 مليون دولار، تشمل مساعدات إنمائية وأمنية".

وأضاف أن المساعدات الأمريكية التي تقدر قيمتها الإجمالية بـ"مئات الملايين من الدولارات معرّضة للخطر إذا لم يُعد المجلس العسكري الحكومة المنتخبة إلى السلطة".

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