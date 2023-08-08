الثلاثاء 08 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الخارجية الصينية": بكين تضطلع بدور مستقل فى التعامل مع الأزمة الأوكرانية

وزير الخارجية الصيني،
وزير الخارجية الصيني، وانغ يي

أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن بلاده تضطلع بدور مستقل في التعامل مع الأزمة الأوكرانية، في مختلف المنصات والمؤتمرات الدولية.

وضح وانغ يي، بحسب قناة "روسيا اليوم"، أن السلطات الصينية تتخذ موقفا مستقلا بشأن الأزمة الأوكرانية، حيث تسعى جاهدة لإيجاد طريقة سلمية لحلها.


وقال خلال لقائه بنظيره الروسي سيرجي لافروف: "فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، تتخذ الصين موقفا مستقلا وعادلا في جميع المحافل الدولية متعددة الأطراف، ونبذل كافة الجهود الممكنة لإيجاد طريقة سياسية سلمية لحلها".


وشدد على أن بلاده تساهم بنشاط في عملية السلام وتعزيز المفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني، مؤكدا أن السلطات الصينية تتصرف بموضوعية وعقلانية بهذا الصدد.

ads

الأكثر قراءة

سر إرسال الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية جديدة إلى الشرق الأوسط

"أنتم بتقعدونا مع كومبارس".. تفاصيل أكثر اللحظات إحراجًا لهند رستم

موت وخراب ديار .. جريمة قتل فى جلسة طلاق بالشرابية

حزب عمران خان يكشف أوضاعه فى السجن

"أكلت قطعة حشيش".. "سجدة" طفة دفعت حياتها ثمنا لإهمال عمها وزوجته

ماهر فرغلى: الجماعة الإسلامية فضلت عمر عبدالرحمن عن "السماوى" لارتدائه العمامة الأزهرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

أنا وعبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

ماجد حبته

.. والمملكة الأردنية

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

وائل لطفي

البائع الضلالى!

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟

بزعم تنفيذ هجوم.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

بعد التظاهرات ضده.. "بلومبرج": نتنياهو يتراجع عن بعض التعديلات القضائية