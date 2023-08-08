الثلاثاء 08 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ماهر فرغلى يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل قضية "الأسير والضرير" بين عبود الزمر وعمر عبدالرحمن

ماهر فرغلي
ماهر فرغلي

قال ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إن قضية “الأسير والضرير” كانت في السجون، حيث دارت في السجون، والأسير هو عبود الزمر، والضرير هو عمر عبدالرحمن، حول من الأحق بالقيادة والإمامة. 

وأضاف ماهر فرغلي، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أنهم جاءوا بأدلة فقهية من التراث، أن الأسير لا يجوز أن يصبح أمير، كما جاءوا بأدلة من التراث أيضًا أن الضرير فاقد الأهلية ولا يجوز له أن يصبح أميرًا، ومن هنا اختلفوا مع بعضهما. 

وأوضح أن أيمن الظواهري، قام بتأليف قصيدة من أجل لم شمل عبود الزمر وعمر عبدالرحمن، لكنه فشل في ذلك، فأصبح عبود الزمر أمير تنظيم الجهاد، وأصبح عمر عبدالرحمن أمير الجماعة الإسلامية، وخرجا في عام 1995، حيث ترك عبود الزمر تنظيم الجهاد وانضم للجماعة الإسلامية ليصبح عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية ويشارك في كل أعمال الجماعة الإسلامية في العنف. 

وأشار إلى أن قضية "الأسير والضرير" كانت عبارة عن صراع ضخم جدًا، واستمر حتى وصل إلى أفغانستان، حول مدى أحقية عمر عبدالرحمن بالانضمام إليهم.

ads

الأكثر قراءة

"الأرصاد" تحذر من أمطار رعدية بهذه المناطق

حقيقة تعامل ضباط المنشية مع سيدة من ذوى الهمم بشكل سيئ

جريمة مروعة فى الهرم.. رجل ينحر أعناق زوجته وأبنائه الخمسة

ماهر فرغلى لـ"الشاهد": الإخوان أباحوا قتل العساكر لأنهم فشلوا فى تخديرهم

واشنطن توافق رسميا على شحن الدفعة الأولى من دبابات "أبرامز" إلى أوكرانيا

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

أنا وعبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

ماجد حبته

.. والمملكة الأردنية

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

وائل لطفي

البائع الضلالى!

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟

بزعم تنفيذ هجوم.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

بعد التظاهرات ضده.. "بلومبرج": نتنياهو يتراجع عن بعض التعديلات القضائية