الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

براتب 6000 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب

فرص عمل
فرص عمل

أعلنت وزارة العمل توفير فرص عمل جديدة للشباب من 25 وحتى 35 سنة، وذلك بإحدى شركات الخدمات الفنية بالعبور، وبراتب يصل إلى 6000 جنيه.

وتتضمن فرص العمل المتاحة بالشركة، مهندس ميكانيكا، كهرباء، ومهندس ميكاترونيكس، وذلك براتب 6000 جنيه.

كما تطلب الشركة، محاسب، براتب 4500 جنيه، وذلك من الجنسين، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة لديه خبرة بمحاسبة الضرائب.

وتحتاج الشركة أيضا سكرتيرة، وفني كهرباء، وفني ميكانيكا، وذلك براتب 4500 جنيه.

على أن يكون المتقدم لتلك الوظائف، حاصل على مؤهل عالي، أو متوسط، وذلك بحسب المهنة المطلوبة، وأن يكون لديه خبرة 3 سنوات.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في قطعة 4 ، بلوك 20037، العبور، المنطقة الصناعية الأولى، أو إرسال السيرة الذاتية على واتساب 01227845174، على أن تتم المقابلات في 2 عمارات العبور، صلاح سالم.

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