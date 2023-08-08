الثلاثاء 08 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حزب عمران خان يكشف أوضاعه فى السجن

عمران خان
عمران خان

 صرح حزب رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، بأن السجن الذي اختارته الحكومة الباكستانية لرئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، الذين أدين بالكسب غير المشروع، هو سجن متواضع وبعيد ويضن مجرمين متشددين وليس به مرافق وغير مناسب للسجناء السياسيين. 

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، إنه سقوط دراماتيكي من نمط الحياة الفاخر الذي ارتبط به عمران خان ، لاعب الكريكيت الجذاب الذي تحول إلى سياسي، منذ فترة طويلة في باكستان وخارجها.

وبعد إدانته يوم السبت، كان من المقرر إرسال خان إلى سجن أديالا في روالبندي، وفقًا لمذكرة اعتقال،  لكن بدلاً من ذلك نُقل إلى سجن منطقة أتو ، على بعد حوالي 80 كيلومترًا (50 ميلاً) غرب إسلام أباد.

وقال أحد محامي خان، نعيم بانجوثا ، بعد لقائه يوم الإثنين، في إشارة إلى الأعلى- زنازين صفية بها المزيد من التسهيلات للنزلاء.

وسجن أتوك، الذي تأسس عام 1905 أثناء الحكم الاستعماري البريطاني لشبه القارة الهندية، مكتظ، وفقًا لموقع الحكومة على الإنترنت، حيث يضم أكثر من 800 سجين مقابل سكن مصرح به يبلغ حوالي 530.

وهي ليست بارزة أو مركزية مثل السجون الكبيرة الأخرى مثل سجن أديالا ، حيث ظل العديد من رؤساء الوزراء السابقين في تاريخ باكستان الممتد 76 عامًا ، حيث لم يكمل أي رئيس وزراء منتخب فترة ولاية كاملة.

وقال بانجوثا إن خان كان محتجزًا في زنزانة ضيقة، لكن جولزار بات ، وهو سجان متقاعد خدم في أتوك ، قال لرويترز إن الزنازين في السجن قد تم تعديلها في السنوات الأخيرة لتصل إلى 10 أقدام في 12 قدمًا (3 أمتار في 3.7 متر). 

في حين أن السجن منخفض المستوى، يقول المسؤولون والشهود إن الأمن قد تم تكثيفه منذ نقل خان إلى هناك.

وقال بانجوثا: “إنها غرفة صغيرة بها دورة مياه مفتوحة حيث قال إن هناك ذباب في النهار وحشرات في الليل، حيث لايوجد تكييف في منطقة معروفة بارتفاع درجات الحرارة والرطوبة خلال أشهر الصيف والرياح الموسمية”. 

وأضاف المحامي أن خان لم يكن لديه إمكانية الوصول إلى التلفزيون، وهو ما يقول محاموه إنه يستحقه نظرًا لأنه رئيس وزراء سابق، وقال بانجوثا إنه كان يحصل على طعام أساسي في السجن ، بما في ذلك العدس والخبز.

باكستان عران خان حزب سجن الحكومة الباكستانية ا
ads

الأكثر قراءة

سر إرسال الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية جديدة إلى الشرق الأوسط

"أنتم بتقعدونا مع كومبارس".. تفاصيل أكثر اللحظات إحراجًا لهند رستم

موت وخراب ديار .. جريمة قتل فى جلسة طلاق بالشرابية

حزب عمران خان يكشف أوضاعه فى السجن

"أكلت قطعة حشيش".. "سجدة" طفة دفعت حياتها ثمنا لإهمال عمها وزوجته

ماهر فرغلى: الجماعة الإسلامية فضلت عمر عبدالرحمن عن "السماوى" لارتدائه العمامة الأزهرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

أنا وعبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

ماجد حبته

.. والمملكة الأردنية

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

وائل لطفي

البائع الضلالى!

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟

بزعم تنفيذ هجوم.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

بعد التظاهرات ضده.. "بلومبرج": نتنياهو يتراجع عن بعض التعديلات القضائية