حزب عمران خان يكشف أوضاعه فى السجن

صرح حزب رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، بأن السجن الذي اختارته الحكومة الباكستانية لرئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، الذين أدين بالكسب غير المشروع، هو سجن متواضع وبعيد ويضن مجرمين متشددين وليس به مرافق وغير مناسب للسجناء السياسيين.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، إنه سقوط دراماتيكي من نمط الحياة الفاخر الذي ارتبط به عمران خان ، لاعب الكريكيت الجذاب الذي تحول إلى سياسي، منذ فترة طويلة في باكستان وخارجها.

وبعد إدانته يوم السبت، كان من المقرر إرسال خان إلى سجن أديالا في روالبندي، وفقًا لمذكرة اعتقال، لكن بدلاً من ذلك نُقل إلى سجن منطقة أتو ، على بعد حوالي 80 كيلومترًا (50 ميلاً) غرب إسلام أباد.

وقال أحد محامي خان، نعيم بانجوثا ، بعد لقائه يوم الإثنين، في إشارة إلى الأعلى- زنازين صفية بها المزيد من التسهيلات للنزلاء.

وسجن أتوك، الذي تأسس عام 1905 أثناء الحكم الاستعماري البريطاني لشبه القارة الهندية، مكتظ، وفقًا لموقع الحكومة على الإنترنت، حيث يضم أكثر من 800 سجين مقابل سكن مصرح به يبلغ حوالي 530.

وهي ليست بارزة أو مركزية مثل السجون الكبيرة الأخرى مثل سجن أديالا ، حيث ظل العديد من رؤساء الوزراء السابقين في تاريخ باكستان الممتد 76 عامًا ، حيث لم يكمل أي رئيس وزراء منتخب فترة ولاية كاملة.

وقال بانجوثا إن خان كان محتجزًا في زنزانة ضيقة، لكن جولزار بات ، وهو سجان متقاعد خدم في أتوك ، قال لرويترز إن الزنازين في السجن قد تم تعديلها في السنوات الأخيرة لتصل إلى 10 أقدام في 12 قدمًا (3 أمتار في 3.7 متر).

في حين أن السجن منخفض المستوى، يقول المسؤولون والشهود إن الأمن قد تم تكثيفه منذ نقل خان إلى هناك.

وقال بانجوثا: “إنها غرفة صغيرة بها دورة مياه مفتوحة حيث قال إن هناك ذباب في النهار وحشرات في الليل، حيث لايوجد تكييف في منطقة معروفة بارتفاع درجات الحرارة والرطوبة خلال أشهر الصيف والرياح الموسمية”.

وأضاف المحامي أن خان لم يكن لديه إمكانية الوصول إلى التلفزيون، وهو ما يقول محاموه إنه يستحقه نظرًا لأنه رئيس وزراء سابق، وقال بانجوثا إنه كان يحصل على طعام أساسي في السجن ، بما في ذلك العدس والخبز.