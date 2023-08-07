ما الفرق بين الأدوية المثيلة والبديلة؟.. متحدث الصحة يجيب

قال د.حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن منظمة الصحة العالمية لها تعريف خاص بنقص الدواء، والذي نص على "أنه عندما لا يمكن توفير احتياجات المرضى من الدواء الذي لا يوجد له مثيل، أو بديل".

أضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية "صدى البلد"، أن المصريين لديهم حالة خوف ما بين البديل والمثيل، لافتًا إلى أن الدواء الذي له مثيل هو الدواء الذي يحتوي على نفس المادة الفعالة بنفس التركيز وبنفس طريقة التناول، أي أنه إذا كان الدواء يؤخذ عن طريق الأقراص، فإن المثيل الخاص به يؤخذ أيضًا عن طريق الأقراص، ويحتوي على نفس المادة الفعالة بنفس التركيز الموجود في الدواء الآخر".

وأوضح أن البديل هو الذي يحتوي على مادة فعالة مختلفة لكنها تؤدي نفس الغرض العلاجي، على سبيل المثال، هناك أدوية كثيرة تستخدم لضبط نسبة السكر في الدم وأدوية كثيرة تستخدم لضبط ضغط الدم، لكنها لا تحتوي على نفس المادة الفعالة، حيث تعمل على تحقيق نفس الهدف العلاجي.