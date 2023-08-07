ماذا تفعل عندما يعرض الصيدلي شراء دواء بديل؟.. متحدث الصحة يجيب

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة إن منظمة الصحة العالمية لها تعريف خاص بنقص الدواء والذي نص على:"أنه عندما لا يمكن توفير احتياجات المرضى من الدواء الذي لا يوجد له مثيل، أو بديل".

أضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر فضائية صدى البلد أنه يمكن القول بأنه يوجد نقص في الدواء عندما لا يتوافر في أماكن توفير الدواء سواء في الصيدليات أو المستشفيات، الدواء أو مثيله أو بديله.

وفي حال احتياج المريض إلى دواء معين، والصيدلي قال يوجد البديل يجب على المريض أن يأخذ المثيل في هذه الحالة “المثيل” لأن المثيل يكون الاختلاف في الاسم التجاري، لكن المادة الفعالة هى نفس المادة الفعالة، والتركيز هو نفس التركيز وإذا كان الدواء الذي يحتاجه المريض يؤخذ بالحقن، فإن المثيل لا بد أن يؤخذ أيضًا بالحقن، وإذا كان يؤخذ بالأقراص، فلابد أن يؤخذ المثيل بالأقراص أيضًا.

وتابع “إذا لم أجد اسم تجاري معين، في هذه الحالة أستطيع أن أخذ المثيل له بناءً على كلام الطبيب والصيدلي”.