الإثنين 07 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"عبيد الترند وراء شائعة وفاته".. تفاصيل الحالة الصحية لـ أحمد عمر هاشم

أحمد عمر هاشم
أحمد عمر هاشم

كشف الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تفاصيل الحالة الصحية بعد خضوعه لجراحة قائلًا: "إن الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بصحة جيدة الآن، خاصة بعد إجرائه عملية جراحية اليوم".

وأضاف هندي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية صدى البلد أن العالم أجمع يعلم قيمة العالم الجليل عمر هاشم، لافتًا إلى أن مثيري الشائعات وعبيد الترند هم من أثاروا أزمة وفاة هاشم: "الآن هناك بعض الصفحات تنشر خبر وفاة الشيخ، والدكتور ابتسم بعد سماعه هذه الشائعة الكاذبة".

وشدد على ضرورة الاهتمام بعلاج الدكتور أحمد عمر هاشم، بدلًا من الاهتمام بنفي الشائعات والأخبار الكاذبة:"الشيخ الدكتور أحمد عمر هاشم يعطي لنا مثالًا في الصبر والصمود والعمل الدعوي، ندعو الله أن يطيل في عمره ويشفيه من كل داء".

ووجه رسالة طمأنة إلى محبي د.أحمد عمر هاشم، قائلًا:"أطمئن الجميع أن الدكتور أحمد سيعود للشاشة قريبًا، وسيخرج من العناية المركزة بعد يومين أو 3 أيام، والأمور على ما يرام".

ads

الأكثر قراءة

"هتلبسيه فى البيت ولا الشارع".. مفاجأة فى قصة بوست مندوب الشحن

مصدر أمنى: هبوط حاد بالدورة الدمورية أدى لوفاة مواطن بقسم دارالسلام

خبير أرصاد يكشف أماكن سقوط الأمطار خلال الفترة المقبلة

بلاغ من ابنة طلعت زكريا بسبب فيديو شهّر بوالدها

شيخ الحارة.. «الوثائقية» تصنع ملحمة تليق بـ«أسامة أنور عكاشة»

استمرار جهود البحث لانتشال جثمان شاب غرق بأحد شواطئ الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

أنا وعبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

ماجد حبته

.. والمملكة الأردنية

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

وائل لطفي

البائع الضلالى!

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟

بزعم تنفيذ هجوم.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

بعد التظاهرات ضده.. "بلومبرج": نتنياهو يتراجع عن بعض التعديلات القضائية