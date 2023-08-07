"عبيد الترند وراء شائعة وفاته".. تفاصيل الحالة الصحية لـ أحمد عمر هاشم

كشف الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تفاصيل الحالة الصحية بعد خضوعه لجراحة قائلًا: "إن الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بصحة جيدة الآن، خاصة بعد إجرائه عملية جراحية اليوم".

وأضاف هندي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية صدى البلد أن العالم أجمع يعلم قيمة العالم الجليل عمر هاشم، لافتًا إلى أن مثيري الشائعات وعبيد الترند هم من أثاروا أزمة وفاة هاشم: "الآن هناك بعض الصفحات تنشر خبر وفاة الشيخ، والدكتور ابتسم بعد سماعه هذه الشائعة الكاذبة".

وشدد على ضرورة الاهتمام بعلاج الدكتور أحمد عمر هاشم، بدلًا من الاهتمام بنفي الشائعات والأخبار الكاذبة:"الشيخ الدكتور أحمد عمر هاشم يعطي لنا مثالًا في الصبر والصمود والعمل الدعوي، ندعو الله أن يطيل في عمره ويشفيه من كل داء".

ووجه رسالة طمأنة إلى محبي د.أحمد عمر هاشم، قائلًا:"أطمئن الجميع أن الدكتور أحمد سيعود للشاشة قريبًا، وسيخرج من العناية المركزة بعد يومين أو 3 أيام، والأمور على ما يرام".