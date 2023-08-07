قمة بريكس.. هل سيفقد الدولار هيمنته على السوق العالمية؟

عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” تقريرًا عن قمة بريكس جاء فيه.

استعدادات مكثفة تستعد بها جنوب أفريقيا لاستضافة قمة "بريكس" في نسختها الـ15 خلال الفترة من 22 - 24 من أغسطس الجاري، إذ تتوجه الأنظار إلى القمة التي تكتسب زخمًا شديدًا في خضم تغيرات سياسية واقتصادية عالمية تشكل عالمًا متعدد الأقطاب.

ترتيبات لوجستية

برنامج القمة وتأكيد الضيوف الدوليين المتوقعين، هكذا بدأت جنوب أفريقيا استعداداتها للقمة المرتقبة، التي تعد من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، إذ يمثل التجمع نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي، و26% من مساحة العالم و43% من سكان العالم، وتنتج أكثر من ثلث انتاج الحبوب في العالم.

تحديات سياسية واقتصادية كبيرة تجعل من قمة "بريكس" هذا العام أهمية غير مسبوقة فمنذ بداية الحرب الأوكرانية يتجه العالم بشكل ملحوظ نحو عالم متعدد الأقطاب، ما جعل مجموعة بريكس بمثابة تحالف دبلوماسي ، وممول تزداد أهميته للتنمية في دول عديدة.. فهل تقدم بذلك بديلًا للمنظومة الغربية؟

مجموعة بريكس تشبه مجموعة العشرين في تمثيلها في تحرك نحو عالم متعدد الأقطاب، والابتعاد عن عالم تهيمن عليه الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب الباردة، ما يتجلى ذلك من خلال منظمة مثل مجموعة السبع والبنك الدولي، حيث يوجد عدة مكتسبات اقتصادية تكتسبها الدول التي انضمت إلى البريكس، لعل أبرزها، الفوائد المخفضة على القروض الدولية إذا ما قورنت بصندوق النقد الدولي.

ورغم الامتيازات الاقتصادية، إلا أن المراقبين يرون أن مجموعة دول بريكس تمثل قوة سياسية أكثر منها اقتصادية، خاصة في ظل التكتلات العالمية الكبرى والتي جعلت المشهد السياسي يتشكل من جديد.