أسامة السعيد: القاهرة الأكثر نشاطًا وتحركًا وفاعلية فى ملف السودان

قال أسامة السعيد، مدير تحرير جريدة الأخبار، الخبير في الشئون العربية، إن سياسة الخارجية المصرية على مدى 10 سنوات واجهت العديد من الصعوبات التي تواجه المنطقة الملتهبة، فضلًا عن أن هذه الأحداث هى تحد لمنظومة الأمن القومي العربي.

أضاف السعيد، خلال مداخلة هاتفية مع “إكسترا نيوز”، مع الإعلامية خلود زهران، أن القضية السودانية هى أخطر القضايا التي يواجهها الإقليم على المستوى الإنساني والمحلي، وهناك مخاوف من ازدياد الوضع سوءًا خاصة بالنسبة لدول الجوار.

مصر تحركت على مستوى الدول لحماية السودان

تابع أن مصر تواصلت مع دول الجوار وتحركت على مستوى الدول لحماية السودان، إضافة لاستقبالها الفارين من السودان، مشيرًا إلى أن القاهرة الاكثر نشاطًا وتحركًا وفاعلية في هذا الملف وما تحقق فيه هو نجاح للدبلوماسية المصرية.